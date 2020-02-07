В Україні закриють частину держшахт: що буде з працівниками

Збиткові державні шахти в Україні закриватимуть, а їхнім співробітникам будуть шукати нову роботу.

Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час виступу у Верховній Раді 7 лютого. Він сказав, що Кабмін провів аудит державних шахт і планує підтримувати ті, які можуть приносити прибуток.

"Зараз ми провели аудит всіх шахт державного значення. Їх 34. По кожній з них ми зараз оцінюємо економічну ситуацію. Ті шахти, де є економічна доцільність, які можуть конкурувати, ми будемо підтримувати настільки, наскільки це можливо", – сказав Гончарук.

Ті шахти, які "доведені до ручки", закриють. "Ми будемо шукати можливість, щоб жодна людина звідти не залишився на вулиці", – сказав Гончарук.

Закриють збиткові шахти

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 грудня Кабмін направив 322,6 млн гривень для виплати зарплати шахтарям.

У вівторок, 21 січня, в приміщенні Львівської ОДА лідери профспілок ДП "Львіввугілля" влаштували протест з вимогою виплатити працівникам підприємства заборгованість по зарплаті, яку ті не отримують з листопада 2019 року.

6 лютого Президент України Володимир Зеленський заявив, що в країні великі проблеми з шахтарями і медиками, але він не може виправити все за півроку.

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