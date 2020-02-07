Головна Новини
8 лютого • оновлено в 07:53
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

В Україні закриють частину держшахт: що буде з працівниками

2.8т
Читати матеріал російською

Збиткові державні шахти в Україні закриватимуть, а їхнім співробітникам будуть шукати нову роботу.

Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час виступу у Верховній Раді 7 лютого. Він сказав, що Кабмін провів аудит державних шахт і планує підтримувати ті, які можуть приносити прибуток.

Новини
Через теплу зиму: Оржель пояснив, чому шахтарям не платять зарплату

"Зараз ми провели аудит всіх шахт державного значення. Їх 34. По кожній з них ми зараз оцінюємо економічну ситуацію. Ті шахти, де є економічна доцільність, які можуть конкурувати, ми будемо підтримувати настільки, наскільки це можливо", – сказав Гончарук.

Ті шахти, які "доведені до ручки", закриють. "Ми будемо шукати можливість, щоб жодна людина звідти не залишився на вулиці", – сказав Гончарук.

Закриють збиткові шахти

Закриють збиткові шахти

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 грудня Кабмін направив 322,6 млн гривень для виплати зарплати шахтарям.

У вівторок, 21 січня, в приміщенні Львівської ОДА лідери профспілок ДП "Львіввугілля" влаштували протест з вимогою виплатити працівникам підприємства заборгованість по зарплаті, яку ті не отримують з листопада 2019 року.

6 лютого Президент України Володимир Зеленський заявив, що в країні великі проблеми з шахтарями і медиками, але він не може виправити все за півроку.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "звільнення" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Андрій Довгань
Теми
звільнення Робота в Україні
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
Теги
Кабінет Міністрів України Верховна Рада України шахтарі шахти
Поділитися у Facebook
10
Коментарі
11
26
Смішно
6
Цікаво
6
Сумно
6
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
будет как в Англии.уже лет наверное тридцать пять,проклинают зелезного ледю,маргарыту поцовну,десятки тысяч семей остались нищими,после ее генитальных реформ.,люди спились и опустились,потеряв работу.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Драго Кувалда
Драго Кувалда
Усра-инский зоопарк самоликвидируется.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Donets Oleg
Donets Oleg
В другие страны поедут и вся недолга. Если, конечно, ещё не спились вконец.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги