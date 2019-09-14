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14 вересня • оновлено в 15:03
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Гончарук сказав, коли в Україні почнуть продавати землю

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Ринок землі в Україні відкриють в 2020 році і зараз уряд посилено працює над цією реформою.

Про це сказав прем'єр-міністр України Олексій Гончарук 14 вересня на форумі YES в Києві (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

"Ми хочемо в наступні 5 років вирости на 40%. Для цього в наступному році потрібно вирости в районі 5%, і в кожному наступному році в районі 7%. Ми точно розуміємо, як це зробити. Для цього потрібно проводити іноді непопулярні, але дуже важливі трансформації. Нам потрібно відкрити ринок землі і ми до цього готуємося. Ми зараз проводимо величезну кількість діалогів, щоб це стало можливим. щоб в наступному році українська земля була вільною", – сказав Гончарук.

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Ринок землі відкриють у 2020 році

Ринок землі відкриють у 2020 році

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук 14 вересня виступив на форумі YES в Києві. У своїй промові він анонсував різке зростання економіки, приплив інвестицій, земельну реформу і новий Кодекс законів про працю. Ми зробили огляд його повного виступу.

Перед відкриттям ринку землі Україні доведеться витратити $500 млн на фонд, який дасть можливість дрібним фермерам отримати дешеві кредити на покупку ділянок.

прем'єр-міністр Олексій Гончарук, у вівторок, 3 вересня, сказав, що перед відкриттям ринку землі потрібно дати можливість дрібним фермерам отримати доступ до дешевих кредитів. "Ми хочемо створити інструмент, який компенсував би цю процентну ставку. Щоб український фермер був в більш вигідних умовах, ніж його іноземний конкурент. І поки ми не знайдемо цей баланс, ринок землі ми відкривати не будемо", – сказав прем'єр-міністр.

Ринок землі може приносити в бюджет України від $700 млн до $1,5 млрд щорічно. Йдеться як про оренду, так і про продаж. Такі цифри назвала в.о. міністра аграрної політики і продовольства Ольга Трофімцева.

Закони про ринок землі в Україні можуть бути прийняті до кінця 2019 року. Такі плани є у прем'єр-міністра України Олексія Гончарука.

Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив про плани провести в Україні земельну реформу, що дозволить відкрити ринок землі в 2020 році.

Також президент повідомив, що в наступні роки економіка України буде зростати на рівні 5-7%.

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Теми
Ринок землі в Україні Реформи Зеленського Реформи в Україні
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
Тег
ринок землі
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Serov Oleg
Serov Oleg
надо ускорить...даёшь 2019!
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Чтобы в следующем году украинская земля была свободной", – сказал Гончарук. От чего свободной? От населения? Так это и так ясно- крупным холдинга столько сельчан без надобности...
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70rus xxx
70rus xxx
Землю продашь,а где канал рыть будешь?
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