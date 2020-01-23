Гончарук сказав, чи збирається йти у відставку

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що він і уряд поки не збираються йти у відставку.

Про це він сказав, виступаючи на "Українському сніданку" в Давосі (Швейцарія) у четвер, 23 січня. (Щоб подивитися відео з 18 хвилини, доскрольте до кінця сторінки).

"Уряд нікуди не йде і продовжує працювати. Ми не плануємо жодних відставок. Це чутки. Довкола уряду зараз відбувається багато провокацій, маніпуляцій, зливів, брудної гри, яку дозволяють собі групи впливу, яким дуже некомфортно працювати в країні з чесним урядом", – сказав Гончарук.

Гончарук додав, що його уряд залишатиметься настільки довго, наскільки дозволяє довіра всередині команди. "Зараз із довірою жодних проблем нема. Я не планую нікуди іти. Зараз у нас чудові відносини з президентом, чудова взаємодія з усіма найвищими органами влади", – сказав Гончарук.

Олексій Гончарук у Давосі, 23 січня 2020 року

Як повідомляв OBOZREVATEL, у швейцарському Давосі стартував ювілейний 50-й Всесвітній економічний форум. Головна тема форуму, який триватиме до 24 січня, – "Зацікавлені сторони за згуртований і стійкий світ". Президент Володимир Зеленський у рамках робочого візиту 22 січня виступив із промовою і провів низку важливих зустрічей із зарубіжними партнерами.

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