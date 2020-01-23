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23 січня • оновлено в 10:47
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Гончарук сказав, чи збирається йти у відставку

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Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що він і уряд поки не збираються йти у відставку.

Про це він сказав, виступаючи на "Українському сніданку" в Давосі (Швейцарія) у четвер, 23 січня. (Щоб подивитися відео з 18 хвилини, доскрольте до кінця сторінки).

"Уряд нікуди не йде і продовжує працювати. Ми не плануємо жодних відставок. Це чутки. Довкола уряду зараз відбувається багато провокацій, маніпуляцій, зливів, брудної гри, яку дозволяють собі групи впливу, яким дуже некомфортно працювати в країні з чесним урядом", – сказав Гончарук.

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Гончарук додав, що його уряд залишатиметься настільки довго, наскільки дозволяє довіра всередині команди. "Зараз із довірою жодних проблем нема. Я не планую нікуди іти. Зараз у нас чудові відносини з президентом, чудова взаємодія з усіма найвищими органами влади", – сказав Гончарук.

Олексій Гончарук у Давосі, 23 січня 2020 року

Олексій Гончарук у Давосі, 23 січня 2020 року

Як повідомляв OBOZREVATEL, у швейцарському Давосі стартував ювілейний 50-й Всесвітній економічний форум. Головна тема форуму, який триватиме до 24 січня, – "Зацікавлені сторони за згуртований і стійкий світ". Президент Володимир Зеленський у рамках робочого візиту 22 січня виступив із промовою і провів низку важливих зустрічей із зарубіжними партнерами.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Економічний форум в Давосі
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
пока у власти марионетки сороса его не уберут
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Готик Анна
Готик Анна
СЛУГА ОЛИГАРХОВ!!! Вот кто Гончарук! а никак не народа!
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Готик Анна, вы всегда будете иметь барыг, воров и подонков у власти, потому что сами такие по природе
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Готик Анна
Готик Анна
Ну какой же ты честный, Гончарук? Если позволил Коломойскому вернуть миллиардный долг? Не смеши моим тапочки!!!!!!
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