Україна наростить видобуток газу: Гончарук поставив амбітне завдання

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Україна нарощуватиме видобуток власного газу.
На центральному рівні вже спрощено дозвільні процедури, впроваджено електронні аукціони і розроблено комплекс законодавчих змін для "пожвавлення" українського газовидобутку. Про це голова уряду написав у своєму Telegram-каналі у четвер, 13 лютого.
Видобуток газу в Україні
"До підписання готуються 9 угод щодо розподілу вуглеводневих надр, а також запущено "Інвестиційний атлас надрокористувача", на який нанесли понад 100 готових до надрокористування об’єктів, зокрема перспективні нафтогазові площі. У лютому вже стартують 12 аукціонів по ділянках через електронні торги", – написав Гончарук.
Окремо він зазначив, що Україна не продає самі родовища, а тільки дозволу на користування надрами.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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