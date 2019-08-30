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Гончарук розповів про великі проблеми: кожну третю гривню доведеться віддати

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Україні в наступні декілька років доведеться витратити мільярди гривень на обслуговування і погашення держборгу. З бюджету будуть віддавати кожну третю гривню.

Про це під час зустрічі з журналістами заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, передає УП. "Взагалі цей і наступний рік для України надзвичайно складні. Нам потрібно багато віддавати боргів за минулі роки. У наступному році ми змушені віддати кожну третю гривню бюджету на обслуговування боргу. Це величезні гроші. Тобто країна працює, а третини грошей одразу немає. І це не єдина проблема", – пояснив Гончарук.

Держборг України

Держборг України

Pixabay

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Складними будуть два-три роки, вважає прем'єр, а після економіка запрацює ефективніше. Завдання нового Кабміну – згладити перехідний період так, щоб українці не відчули на собі труднощі, викликані з великим борговим навантаженням на бюджет.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна повинна виплатити Міжнародному валютному фонду у 2019 році понад 1,8 млрд доларів або 1,3 млрд СПЗ (спецправа запозичення).

Найбільша виплата призначена на вересень. Зокрема, 3 вересня доведеться заплатити Міжнародному валютному фонду 114,3 млн СПЗ, а 13 вересня – ще 295,5 млн СПЗ.

У 2018-му сукупний державний (прямий і гарантований) борг України у доларовому еквіваленті досяг 78,32 млрд доларів. Так, за підсумками минулого року цей показник зріс на 2,02 млрд доларів, або на 2,6%, свідчать дані, опубліковані на сайті Міністерства фінансів.

У гривневому еквіваленті обсяг державного та гарантованого державою боргу досяг 2,169 трлн гривень. Це на 26,95 млрд гривень, або на 1,26% більше, ніж торік.

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Тема
Держбюджет-2019
Місце
Україна
Теги
бюджет долги
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Pavlov Dmiyty
Pavlov Dmiyty
До чего Путен страну довел.
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Popovych Zinaida
Popovych Zinaida
Шо???! ПАпєрєднікі???!!! Тільки не забудь, що це ще від Юлі хвіст тягнеться...
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