Гончарук розповів про великі проблеми: кожну третю гривню доведеться віддати

Україні в наступні декілька років доведеться витратити мільярди гривень на обслуговування і погашення держборгу. З бюджету будуть віддавати кожну третю гривню.

Про це під час зустрічі з журналістами заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, передає УП. "Взагалі цей і наступний рік для України надзвичайно складні. Нам потрібно багато віддавати боргів за минулі роки. У наступному році ми змушені віддати кожну третю гривню бюджету на обслуговування боргу. Це величезні гроші. Тобто країна працює, а третини грошей одразу немає. І це не єдина проблема", – пояснив Гончарук.

Держборг України Pixabay

Новини У Мінфіні заявили про стрімке зростання держборгу України

Складними будуть два-три роки, вважає прем'єр, а після економіка запрацює ефективніше. Завдання нового Кабміну – згладити перехідний період так, щоб українці не відчули на собі труднощі, викликані з великим борговим навантаженням на бюджет.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна повинна виплатити Міжнародному валютному фонду у 2019 році понад 1,8 млрд доларів або 1,3 млрд СПЗ (спецправа запозичення).

Найбільша виплата призначена на вересень. Зокрема, 3 вересня доведеться заплатити Міжнародному валютному фонду 114,3 млн СПЗ, а 13 вересня – ще 295,5 млн СПЗ.

У 2018-му сукупний державний (прямий і гарантований) борг України у доларовому еквіваленті досяг 78,32 млрд доларів. Так, за підсумками минулого року цей показник зріс на 2,02 млрд доларів, або на 2,6%, свідчать дані, опубліковані на сайті Міністерства фінансів.

У гривневому еквіваленті обсяг державного та гарантованого державою боргу досяг 2,169 трлн гривень. Це на 26,95 млрд гривень, або на 1,26% більше, ніж торік.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал