Гончарук оголосив про викорінення корупції у владі

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук вважає, що в Україні на найвищому рівні влади немає корупції, але багато де вона ще залишилась.

Про це він сказав, виступаючи на "Форумі реформ: на шляху до Вільнюса" в Києві у вівторок, 25 лютого, передає "Лівий берег".

"Я думаю, що за останні місяці багато хто відчув, що на вищому рівні влади корупції не стало. В уряді її точно немає. Але ще багато корупції залишилося на середньому рівні, на місцях", – сказав Гончарук.

Прем'єр вважає, що міністри його уряду не мають "такого недоліку" як корупція.

Гончарук сказав, що корупції в Кабміні немає

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