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25 лютого • оновлено в 13:22
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Гончарук оголосив про викорінення корупції у владі

1.6т
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Прем'єр-міністр Олексій Гончарук вважає, що в Україні на найвищому рівні влади немає корупції, але багато де вона ще залишилась.

Про це він сказав, виступаючи на "Форумі реформ: на шляху до Вільнюса" в Києві у вівторок, 25 лютого, передає "Лівий берег".

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"Я думаю, що за останні місяці багато хто відчув, що на вищому рівні влади корупції не стало. В уряді її точно немає. Але ще багато корупції залишилося на середньому рівні, на місцях", – сказав Гончарук.

Прем'єр вважає, що міністри його уряду не мають "такого недоліку" як корупція.

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Корупція в Україні Боротьба з корупцією в Україні
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
Теги
Кабінет Міністрів України корупція
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Сказочник! А за какие бабки вы отдыхаете в дорогих отелях за бугром? За зарплату? Или я пропустил то, что сейчас называется коррупцией?
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