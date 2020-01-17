Гончарук подав у відставку

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук написав заяву про відставку і передав її президенту Володимиру Зеленському з правом внести до парламенту.

Про це глава уряду повідомив у п'ятницю, 17 січня, на сторінці в Facebook. Прем'єр зазначив, що написав заяву, щоб "прибрати будь-які сумніви про повагу до президента" після скандалу з записами розмов нібито його з керівництвом Національного банку та чиновниками Міністерства фінансів.

"Я прийшов на посаду виконувати програму президента. Він є для мене взірцем відвертості та порядності. Проте, щоб забрати будь-які сумніви нашої поваги та довіри до президента, я написав заяву про відставку та передав її президенту з правом внесення в парламент", – заявив Гончарук.

В Офісі президента повідомили, що розглянуть заяву: "Президент України отримав подане прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком прохання про відставку. Глава держави розгляне зазначену заяву. Про результати розгляду Офіс президента України повідомить окремо".

Також прем'єр-міністр відзвітував, що зробив за чотири місяці на посаді і розповів про плани.

Про які досягнення сказав Гончарук:

1. Підготували газотранспортну систему до переходу на європейські правила, що дозволило підписати новий транзитний договір та знизити платіжку за опалення для більшості українців до 30%.

2. Перезавантажили топ-керівництво органів державної влади.

3. Успішно провели перемовини з Міжнародним валютним фондом та досягли домовленості про угоду на робочому рівні.

4. Все це дозволило Україні значно покращити свої позиції в міжнародних рейтингах і вдвічі зменшити вартість гривневих запозичень. З 18% до 9%.

Плани Гончарука на 2020-й рік:

1. Наступного тижня (з 20 січня, - Ред.) буде запущено перші державні онлайн-сервіси, що спростять життя людей.

2. З 1 лютого запуститься програма доступного кредитування для підприємців – 5/7/9%, а вже восени нашою метою є іпотека під 11-12%.

3. З 1 березня буде запущено програму “Велике будівництво”, що дозволить відремонтувати та побудувати понад 4000 км доріг, якісно оновити 100 шкіл, 100 дитсадків, 100 стадіонів та 200 приймальних відділень.

4. Кабмін ухвалив програму медичних гарантій. З 1 квітня держава повністю компенсуватиме витрати на пологи, лікування інсульту, інфаркту. Розширили програму “Доступні ліки”, до якої включено інсулін.

5. Підготовлено до запуску приватизації понад 500 збиткових не стратегічних підприємств, а це додаткові ~12 млрд грн до держбюджету.

6. Уряд не буде більше переплачувати по зовнішнім та внутрішнім зобов'язанням. За останній місяць Україна залучала ресурси по 2.22% в євро і 9,88% в гривні. Це найкращий показник за 10 останніх років і важливий фактор для зростання всієї економіки країни.

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Відзначимо, що раніше такі ж заяви написали і співробітники Офісу президента, не вказавши при цьому дату. У будь-який момент Зеленський може підписати документ.

Відставка Гончарука

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У мережі опублікували аудіо розмов нібито глави Кабміну Олексія Гончарука з чиновниками, де обговорювалися курс долара в Україні та економічні питання перед зустріччю з главою держави Володимиром Зеленським.

Пізніше в мережі з'явилася друга частина скандальної розмови нібито прем'єр-міністра Гончарука, в якій він обговорює економічну ситуацію в країні.

У мережі опублікували третю частину розмови прем'єр-міністра Олексія Гончарука, міністерки фінансів Оксани Маркарової і двох заступників голови Нацбанку Катерини Рожкової та Дмитра Сологуба. У бесіді обговорювали ревальвацію гривні до 20 гривень за долар та економічну стратегію розвитку України.

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