Гончарук оголосив війну підробленому алкоголю: стало відомо, коли почнеться

Електронну акцизну марку, за допомогою якої в Україні боротимуться з продажем контрафактного алкоголю, буде запущено 1 травня 2020 року.

Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі в середу, 12 лютого, За його словами, це створить рівні умови для виробників і спростить ведення бізнесу: паперові замовлення будуть замінені на електронні через е-кабінет платників податків. Така можливість з'явиться вже з 1 квітня 2020 року.

До речі, в Києві під час перевірки одного з оптових складів правоохоронці вилучили 10 080 пляшок алкоголю з недійсними марками акцизного податку.

Торгівля алкоголем

"Це також сприятиме посиленню боротьби з ухиленням від сплати податків та зменшенню тіньового обігу алкогольних напоїв", – написав Гончарук.

Електронна акцизна марка працюватиме через спеціальні QR-код та штрих-код. Контроль за використанням марок буде автоматизовано.

Раніше OBOZREVATEL писав:

Як працює в Україні ринок контрафактного спирту.

Монобільшість Верховної Ради України у вівторок, 3 грудня, ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт про скасування державної монополії на виробництво спирту.

Приватизація "Укрспирту" може принести до бюджету України не менше 5 млрд гривень. Процес може початися вже в 2020 році.

У Міністерстві економіки України заявили, що 20 заводів корпорації "Укрспирт" не можуть виробляти спирт через технічний стан.

В Україні для продажу алкогольних напоїв запустять "електронну акцизну марку". Її не можна буде підробити, що принесе в бюджет більше податків і захистить покупців від фальсифікату.

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