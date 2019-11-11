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11 листопада • оновлено в 18:31
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Гончарук наказав створити карту всіх земель України: як це буде

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Кабмін доручив Держгеокадастру до 1 серпня 2020 року наповнити електронну кадастрову карту України всією інформацією, яка там поки відсутня.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час брифінгу у Києві 11 листопада, передає "Громадське". За його словами, "білі плями" на карті використовуються для незаконного збагачення.

"Нам потрібно нарешті внести всю інформацію в цю електронну систему… Сьогодні у нас на карті України дуже багато "білих плям", які використовують для незаконного збагачення, для несплати податків та у корупційних цілях. Тому до 1 серпня наступного року ми поставили завдання Держгеокадастру повністю наповнити кадастрову карту інформацією про землю", – повідомив Гончарук.

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За його словами, надалі в Україні створять єдиний ресурс, об'єднавши усі кадастри, не лише земельні, але й водних та інших об'єктів. На цьому ресурсі буде відкрита інформація про користувачів всіма об'єктами та обмеженнями на користування. Це має спростити діяльність для потенційних інвесторів та побороти корупцію.

Гончарук віддав розпорядження Держгеокадастру

Гончарук віддав розпорядження Держгеокадастру

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Олексій Гончарук анонсував звільнення керівництва Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Близько 323 га земель держпідприємства "Пуща-Водиця" в Оболонському районі Києва незаконно відчужені у Держгеокадастрі, організувавши злочинну схему з ветеранами АТО.

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Тема
земельна реформа
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
Теги
Кабінет Міністрів України Держгеокадастр
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Продавайте быстрей, скоро всё - равно развалитесь ...
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Pollak John
Pollak John
Гладко было на бумаге , да забыли про овраги .Гончарук наверное вообще представления не имеет сколько земли украли чиновники и сколько земли используется незаконно теми же чиновниками разных уровней .
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