Понти від Януковича: український прем'єр полетів за мільйон гривень. По документи

Прем'єр Олексій Гончарук витратив на переліт до Лондона більш ніж мільйон гривень. Зовсім нещодавно скромний експерт BRDO, а сьогодні високопоставлений "Слуга народу" увійшов у кураж і витрачає шестизначні суми лише на одну поїздку.

У столиці Великобританії глава Кабміну підписав чергову кредитну угоду, і цей тріп коштував бюджету мільйон. Тоді як президенти і глави урядів інших, заможніших країн не гребують пересуватися рейсовими літаками, глава українського Кабміну навіть по кредит вирушає на літаку преміум-класу, який дістався від експрезидента Януковича

Про те, скільки українцям доводиться платити за елітні поїздки глави уряду і кому дістаються гроші – читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Дорога поїздка по кредит

Пресслужба Гончарука за результатами візиту у Лондон сповістила: прем'єр підписав "документи" на загальну суму у 900 млн євро. За ці гроші українська влада планує побудувати дороги. Що цікаво, в об'ємному релізі соратники глави КМ жодного разу не вказали, що "документи" – це кредитні угоди. Простіше кажучи, ми взяли в борг ще близько $ 1 млрд! І це при тому, що боргове навантаження вже досягла історичного максимуму (докладніше читайте тут).

Кабмін уникає слова "кредит"

Сам же Гончарук анонсував підписання "документа" (тобто кредитного договору) ще 22 листопада. У своєму Instagram він опублікував фото, як із рюкзаком і усмішкою виходить із літака назустріч новому кредиту. Якби пан Гончарук полетів рейсовим бортом, то переліт до Лондона прямим рейсом МАУ (якщо купувати за місяць до поїздки) туди і назад обійшовся б всього в 4,1 тис. грн, а в бізнес-класі - 17,6 тис. грн за два квитки.

Напевно, глава уряду дуже втомився від поїздок на самокаті, вирішивши полетіти по "документи" на чартері. А саме – на президентському Airbus А319CJ. За це ще тиждень тому Секретаріат Кабінету міністрів заплатив державіакомпанії "Україна" більш ніж мільйон гривень. Відповідний документ є у розпорядженні OBOZREVATEL.

За переліт довелося заплатити більш ніж мільйон

Флот держпідприємства складається всього з трьох літаків. Тому дізнатися "той самий" борт з Instagram виявилося не складно. Airbus А319CJ у ЗМІ називали "літаком Януковича". Його замовив ще президент Віктор Ющенко, але не встиг скористатися. Журналісти публікували цілі розслідування про шикарний інтер'єр і дорожнечу. У відповідь пресслужбі президента показала фотографії залу для делегації.

Крім цього, в Airbus А319CJ є кабінет, спальне місце, особистий санвузол. І всім цим лише за мільйон гривень з кишень платників податків і скористався прем'єр Гончарук.

Гончарук анонсував "результати" польоту

Airbus А319CJ

Що іще цікавіше, ні умов отримання кредиту, ні ставок, під які Україна взяла гроші, Кабінет міністрів не оголосив. Грошей ще немає, але державний мільйон лише на політ уже витратили.

Виходить, що самокат був усього лише ширмою. Бо не тільки прем'єри, але і глави держав не гребують літати рейсовими бортами. Наприклад, президент Литви Даля Грібаускайте (з 2009 по 2019-й) в кінці минулого року прилетіла в Україну на звичайному рейсовому літаку. А в деяких європейських країнах взагалі немає урядових літаків – невеликі приватні судна орендують за потреби, а ось утримувати власний флот і тим більше літати на ньому – марна витрата грошей. В Україні ж особистим літаком бізнес-класу користується не тільки президент, але і прем'єр.

Можливо, разом із обіцянкою урізати витрати на апарат і звільненням тисяч чиновників "Слугам народу" варто також подумати і про економію на собі? Подумайте, пане Гончарук. Наприклад, купити квитки в бізнес-класі, а не платити мільйон за цілий особистий літак.

Лише у минулому році віп-польоти чиновників коштували бюджету 88,4 млн грн. Цього ж року "Слуга народу" такими темпами може встановити новий рекорд. Найцікавіше ж те, що не зрозуміло, на які кредити від імені України погоджується прем'єр-міністр, скільки їх доведеться віддавати, яка переплата. У ситуації, коли транш від МВФ віддаляється з кожним промахом, влада влазить у нові борги, не пояснюючи ні умов, ні точного призначення.

Не обійшлося без Коломойського

Держуправління замало особистого флоту. У серпні авіакомпанія "Роза Вітрів", яка входить у групу "Приват" (власник Ігор Коломойський) виграла тендер на 35 млн грн. За ці гроші високопоставлених українців повинні перевозити до кінця року.

До речі, зовсім нещодавно держпідприємство "Україна" підписала ще одну угоду: майже на мільйон гривень замовила їжі у свої літаки для "елітних пасажирів". В результаті українці щороку платять десятки мільйони гривень за те, щоб політики і чиновники однієї з найбідніших країн Європи з комфортом пересувалися світом.

Що найцікавіше, частина цієї суми дістається наближеним олігархам і мільярдерам. І це у ситуації, коли кожну третю бюджетну гривню у 2020-му віддадуть на борги, а соціальні витрати урізали майже на 10 млрд грн. Можливо, варто також урізати витрати і на обслуговування політичної верхівки? Що скажіть, пане Гончарук?

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