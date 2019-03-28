Голову "Енергоатома" позбавили багатомільйонних премій

"Енергоатом" вирішив не давати річну премію у розмірі 21,6 млн гривень президенту державного підприємства Юрію Недашковському.
Зокрема, національна атомна енергогенеруюча компанія планувала підняти виплати президенту з 654 тис. гривень до 2,45 млн гривень у місяць за рахунок відповідного преміювання, повідомляють "Наші гроші".
Однак Міністерство фінансів назвало необгрунтованою пропозицію додати премію у контракт з Недашковським. Відомство вказало, що середньомісячні витрати на оплату праці президента зростуть у 3,8 рази в порівнянні з планом на 2018 рік.
При цьому зростання чистого фінансового результату "Енергоатому" планується досягти виключно за рахунок збільшення тарифів на електроенергію та теплоенергію на 35,5% і 7% відповідно при зменшенні планового обсягу відпуску електроенергії на 0,7% (78,48 млн кВт*год) і теплоенергії на 22,6% (1,25 млн Гкал).
"Енергоатом" повідомив, що врахував претензії міністерств і вирішив не збільшувати платню Недашковському, оскільки згідно з постановою НКРЕКП додаткові витрати на оплату праці президента не передбачені в тарифах на відпуск енергії.
Юрій Недашковський
"Експрес онлайн"
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У травні 2018 року наглядова рада НАК "Нафтогаз України" ухвалила рішення про виплату працівникам компанії 46,3 млн доларів премій внаслідок перемоги у Стокгольмському арбітражному суді над російським газовим монополістом "Газпромом" за транзитним контрактом.
Зазначалося, що першу частину премії в розмірі 541 млн грн менеджери отримають найближчим часом. Це 1% від обсягу виграшу, вже визнаного у фінансовій звітності "Нафтогазу" за 2017 рік. Решту виплачуватимуть три роки за умови, якщо російська компанія виконає вимогу суду.
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман закликав переглянути рішення про суму премій, назвавши це "перебільшенням", проте пізніше у наглядовій раді "Нафтогазу" заявили, що не мають наміру переглядати це рішення.
У лютому 2019 року наглядова рада НАК "Нафтогаз України" запропонувала уряду продовжити контракт із головою правління компанії Андрієм Коболєвим і встановити його місячний оклад у розмірі 2,08 млн гривень.
28 лютого наглядова рада ухвалила рішення продовжити контракт із Коболєвим на три роки, починаючи з 1 січня 2019 року.
У результаті Гройсман заявив, що Кабінет міністрів не ухвалював жодних рішень про укладення нового контракту з головою правління НАК "Нафтогаз України".
13 березня наглядова рада НАК ухвалила рішення рекомендувати Кабінету міністрів повторно призначити Коболєва головою правління компанії. Водночас рівень його заробітної плати становитиме 50% від місячного посадового окладу, встановленого чинним контрактом.
20 березня Кабінет міністрів заявив про намір продовжити чинний контракт із главою НАК "Нафтогаз України" на один рік.
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