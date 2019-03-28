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Голову "Енергоатома" позбавили багатомільйонних премій

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"Енергоатом" вирішив не давати річну премію у розмірі 21,6 млн гривень президенту державного підприємства Юрію Недашковському.

Зокрема, національна атомна енергогенеруюча компанія планувала підняти виплати президенту з 654 тис. гривень до 2,45 млн гривень у місяць за рахунок відповідного преміювання, повідомляють "Наші гроші".

Однак Міністерство фінансів назвало необгрунтованою пропозицію додати премію у контракт з Недашковським. Відомство вказало, що середньомісячні витрати на оплату праці президента зростуть у 3,8 рази в порівнянні з планом на 2018 рік.

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При цьому зростання чистого фінансового результату "Енергоатому" планується досягти виключно за рахунок збільшення тарифів на електроенергію та теплоенергію на 35,5% і 7% відповідно при зменшенні планового обсягу відпуску електроенергії на 0,7% (78,48 млн кВт*год) і теплоенергії на 22,6% (1,25 млн Гкал).

"Енергоатом" повідомив, що врахував претензії міністерств і вирішив не збільшувати платню Недашковському, оскільки згідно з постановою НКРЕКП додаткові витрати на оплату праці президента не передбачені в тарифах на відпуск енергії.

Юрій Недашковський

Юрій Недашковський

"Експрес онлайн"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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