Голову Держрезерву намагалися підкупити величезним хабарем: що просили натомість

Високопосадовця Держрезерву затримали під час спроби дати хабара голові відомства Ярославу Погорілому.

За $40 тис. (близько 996 тис. гривень) начальник одного з управлінь намагався "домовитися", щоб за керівниками декількох організацій, які підпорядковуються Держрезерву, було збережено їхні посади. Про це повідомили у пресслужбі НАБУ.

Затримання відбулося у п'ятницю, 31 січня, а 2 лютого Вищий антикорупційний суд заарештував чиновника з можливістю вийти під заставу у 2,102 млн грн.

Хабар у Держрезерві

"Начальник управління Держрезерву упродовж листопада 2019-го – січня 2020 року підбурював керівників підприємств, які входять до сфери управління Держрезерву, до надання неправомірної вигоди. Натомість чиновник обіцяв зберегти посади і допомогу від керівництва Держрезерву. Усвідомлюючи, що реалізувати задум можна було лише за участю голови Держрезерву, підозрюваний спробував схилити його до отримання хабара. Отримавши "пропозицію", голова Держрезерву повідомив про це у правоохоронні органи", – сказали в НАБУ.

Правоохоронці зафіксували кілька випадків, коли керівники підприємств передавали гроші організатору схеми. До речі, він залишав собі від них 20%. Під час передачі грошей начальника управління затримали. Наразі триває слідство.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час отримання частини хабара в загальному розмірі 325 тисяч гривень затримали в.о. директора держпідприємства "Закарпатський облавтодор" та начальника відділу його філії.

У понеділок, 27 січня, в Україну із Грузії екстрадували заступника міністра енергетики та вугільної промисловості часів президентства Віктора Януковича.

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