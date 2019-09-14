"Головний виклик": Гончарук розповів, як боротиметься з олігархами

Головний виклик для нового уряду України – знайти спільну мову з великими "групами впливу" і зробити так, щоб вони не тиснули на суди і органи влади.

Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук сказав в суботи, 14 вересня на конференції YES (Ялтинська європейська стратегія).

"Захід думає, що наш уряд – це шанс для великих "груп впливу" в цій країні. Тому, що протягом дуже тривалого періоду ці "групи впливу" міняли одна одну, приходячи до влади. Вони намагалися якось одна одну відсунути, віджати. І це призводило до постійної боротьби. Зараз абсолютно унікальна ситуація, коли всі "групи впливу" можуть заспокоїтися і погодитися на те, щоб разом будувати рівні правила. Не втручатися в суди, не розставляти своїх людей в органах державної влади. Просто заспокоїтися і зосередитися на тому, щоб робити бізнес", – сказав Гончарук.

Прем'єр-міністр зробив застереження, що в цьому може не обійтися без помилок.

"Органів влади настільки багато, тому може не обійтися без помилок. Людський фактор є великим ризиком. Ми будемо шукати максимальну кількість порядних, чесних людей, щоб вони прийшли в державну владу. Але я думаю, що у нас також будуть помилки. Але ми їх будемо виправляти. Але головний виклик для мене – це знайти спільну мову з різними групами впливу і з суспільством", – додав Гончарук.

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