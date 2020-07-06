Данія дала Росії добро на завершення будівництва "Північного потоку-2"

Данія, що раніше жорстко виступала проти російського газопроводу "Північний потік-2", дала добро використовувати судна-трубоукладачі з якорями і без них для завершення будівництва.

Про це сказано в заяві Датського енергетичного агентства, яку було опубліковано на його сайті в понеділок, 6 липня.

"Датське енергетичне агентство ухвалило рішення, що Nord Stream 2 AG може також використовувати трубоукладчики з якірним позиціонуванням при укладанні трубопроводу "Північний потік-2", – сказано в повідомленні.

При цьому умови, на яких було видано дозвіл, змінено: компанія Nord Stream 2 AG ("дочка" російського "Газпрому") може використовувати судна як із системами самопозиціювання (які не потребують використання якорів), так і судна, які можуть зберігати положення тільки з якорями.

"У цьому рішенні Датське енергетичне агентство підкреслило, серед іншого, що решта трубопроводу, який повинен бути побудований в Данії, знаходиться за межами району, де не рекомендується тралення дна, анкеровка і пошкодження морського дна через ризик, створюваного похованими бойовими хімічними агентами" , – пояснили рішення в агентстві.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони і територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проект оцінюється в 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожна. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Наразі "Північний потік-2" передбачається ввести в експлуатацію в кінці 2020-го – початку 2021 року. Добудувати залишилося менше 10% магістралі, але цьому перешкоджають численні проблеми.

США і низка європейських держав виступають проти спорудження газопроводу. На їхню думку, він підсилить залежність Європи від поставок російського газу. Роботи по будівництву "Північного потоку-2" припинені через санкції США щодо європейських підрядників, що набули чинності у грудні 2019 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, основною є позиція США, санкції яких вже змусили швейцарську компанію Allseas зупинити роботи і відкликати свої кораблі. У Росії вважають за можливе завершити роботи з допомогою власних суден, серед них називають трубоукладач "Академік Черський" і судно "Фортуна".

У Німеччині закликали відповісти на такі дії Вашингтона санкціями як щодо авторів американських обмежувальних заходів, так і у вигляді мит на зріджений природний газ з США.

20 червня стало відомо, що "Газпром" переписав своє судно "Академік Черський" на чинний в Росії фонд STIF. Таким чином компанія знайшла спосіб добудувати "Північний потік-2".