"Роман" головного контрабандиста та борця з корупцією: в мережі розгорівся скандал

Підприємець Орест Фірманюк, якого колишній глава податкової Максим Нефьодов назвав "головним контрабандистом", заявив, що йому почав мститись директор департаменту протидії митним правопорушенням і контрабанді Держмитслужби (ДМС) Ігор Резнік. Митник нібито домігся незаконного арешту вантажу на Закарпатській митниці та давав її співробітникам незаконні розпорядження. У відповідь Резнік заявив, що ДМС запобігає контрабанді на мільйони гривень, а все решта – маніпуляції.

Це друге публічне зведення рахунків після того, як 17-18 вересня Резнік звинуватив Фірманюка в інформаційній атаці, а "головний контрабандист" заявив, що митники "розкручують" підприємців на хабарі та пригрозив поскаржитись у Мінфін. При цьому Фірманюк тоді стверджував, що "головний борець із контрабандою" регулярно буває у нього вдома, де вони обговорюють різні питання.

Що трапилося на митниці

Цього разу "головний контрабандист" заявив, що в понеділок, 21 вересня, на пункті пропуску "Чоп" (Закарпатська область) нібито за командою Резніка було зупинено автомобіль компанії Фірманюка, який їхав за адресою їхнього клієнта. У ньому був "абсолютно "білий" вантаж у вигляді електричних плит", а з документами (торговельна марка, кількість, вартість, код товару) все було гаразд.

Фірманюк стверджував, що Резнік нібито у ручному режимі наказав конфіскувати весь товар. Привід – нібито відправник не вказав сім коробок витратних запчастин до плит вагою 25 кг, через що загальна маса вантажу не збігалась.

"На вагу 15 тонн, 25 кг. І це розбіжність не під час декларування навіть, а під час проходження пункту пропуску. Так. За фактом порушення є. Але дрібне й ненавмисне", – написав Фірманюк.

Підприємець заявив, що Резнік нібито натиснув на заступника начальника Закарпатської митниці, який курує напрям боротьби з контрабандою, Леоніда Негрича дати команду інспекторам із "тих, яких не шкода" заарештувати вантаж за статтею "Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю".

"Будь-який студент і митник розуміє, що це незаконно. Ця стаття під цей проступок не потрапляє. Вилучення фури плит за сім коробок запчастин до них. Тому весь день йшло протистояння Резніка із Закарпатською митницею, яка відмовлялася виконувати злочинний наказ. При цьому на посаді присутні представники департаменту Резніка з його харківської команди, які самостійно можуть такий протокол і написати. Але не пишуть. Бо знають, що це кримінальний злочин. І на першому допиті вони зізнаються, що це було пряма вказівка Резніка. Саме через це Резнік вимагає у Негрича, щоб місцеві інспектори з тих, "яких не шкода", зробили цю брудну роботу", – написав Фірманюк.

Фірманюк звинуватив Резніка у незаконних наказах. Facebook / Орест Фірманюк

Реакція митниці

У середу, 23 вересня, у Facebook з'явилась офіційна реакція Державної митної служби. Там заявили, що 21 вересня в зону діяльності митного посту "Тиса" ДМС заїхав вантажний автомобіль із причепом словацької реєстрації, який перевозив товар – побутову техніку торговельної марки BORGIO, країна виробництва Туреччина в кількості 706 місць, а саме:

прилади для приготування та підігріву їжі на газу на чотири комфорки – 259 шт;

духові побутові електричні шафи, що вмонтовуються – 307 шт;

плити, які мають три газові комфорки та одну електричну – 140 шт.

Згідно з документами, продавцем товару було підприємство, зареєстроване в Туреччині, відправником також виступала Туреччина, а отримувачем – українське ТОВ "Греймост" в Одесі.

Митники засумнівались у логічності переміщення та маршруту автомобіля (мається на увазі, що доправити вантаж із Туреччини до Одеси було б простіше напряму морем, ніж везти його через Закарпаття). А огляд показав, що вміст упаковок не відповідає тому, що написано в супровідних документах.

"Було виявлено невідповідності та розбіжності зазначеного в документах та того, що було пред'явлено для огляду: наявність побутової техніки, найменування якої відсутні в поданих документах, а саме:

– варочна поверхня газова на три газові комфорки – 50 шт.;

– варочна поверхня комбінована на дві газові комфорки та дві електричні – 80 шт.

Також було виявлено не зазначені в документах та не задекларовані вісім ящиків із запчастинами для зазначеної вище побутової техніки. Отже, водій переміщував через митний кордон України товари з приховуванням від митного контролю шляхом подання митному органу документів, що містять неправдиві дані щодо найменування товару та його кількості", – заявили митники.

ДМС пояснила причину обшуків вантажу Фірманюка. Facebook / Державна митна служба

Вантаж Фірманюка заарештували. Facebook / Державна митна служба

Митники заявили про порушення. Facebook / Державна митна служба

Чому вантаж із Туреччини в Одесу везли через Закарпаття

На це Фірманюк заявив, що митники "написали щось, не пояснивши нічого". За його словами, партія товару, що затримали, прямувала на адресу клієнта з Угорщини через пункт пропуску "Загонь-Чоп" для митного оформлення в Києві. Він ще раз наголосив, що всі документи були оформлено правильно.

"За 100% вивантаження авто було знайдено 25 кілограмів запчастин до цих же електроплит. Ігор Резнік методом шантажу змушує конфісковувати 100% вантажу. Ми впевнені, що це перевищення влади", – написав у Facebook підприємець.

Реакція Фірманюка на повідомлення від ДМС. Facebook / Орест Фірманюк

Порушень на 3 млн гривень

Урешті-решт, у суперечку втрутився "головний борець із контрабандою". Резнік написав, що фірми, за які заступається Фірманюк, здійснюють численні порушення, які, якби не реакція ДМС, призвели б до прямих втрат бюджету на мільйони гривень.

"Заниження ваги, недостовірне декларування, контрафакт… Усе це – припинено Департаментом протидії митним правопорушенням та Координаційно-моніторинговою митницею. Це наша робота, яку чомусь називають тиском. Хоча завдяки їй платежі до бюджету сплачуються в повному обсязі! Рекомендую заявникам додати до листа в Мінфін цю табличку. Щоб керівництво міністерства бачило повну картину", – пояснив Резнік.

Ігор Резнік прокоментував заяву Фірманюка. Facebook / Ігор Резнік

Документи, опубліковані Резніком. Facebook / Ігор Резнік

Як повідомляв OBOZREVATEL, Фірманюк 17 вересня публічно атакував директора департаменту протидії митним правопорушенням та контрабанді Держмитслужби (ДМС) Ігоря Резніка.

Він вийшов у прямий ефір на своїй сторінці у Facebook і почав погрожувати чиновнику, який відповідає за боротьбу з контрабандою. "Ми знаємо один одного багато років, часто спілкуємося, ділимося думками й враженнями. Ігор Михайлович постійно буває у мене вдома, де ми обговорюємо різні питання", – написав він, водночас за ретельні перевірки свого вантажу він пригрозив поскаржитися до правоохоронних органів нібито через тиск.