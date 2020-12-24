Новорічні свята вже на носі, значить саме час підбивати підсумки і визначити, чим же такий неоднозначний 2020 рік відзначився у fintech-сфері. Щорічно підбиваючи підсумки, ми бачимо, що кожен рік унікальний своїми трендами і подіями. Так, 2020 сформував "нову нормальність" і став роком великих змін, проте в індустрії фінансових технологій важливими були також як мінімум три останні роки, за які ми подружилися з самокасами замість звичайної каси і почали активно використовувати безконтактні платежі. У глобальному масштабі події 2020-го прискорили темпи впровадження цифрових технологій і значно вплинули на поведінку споживачів і бізнесу, що розширило можливості впровадження нових технологічних рішень і експансії фінансових технологій на ритейл.

Про тренди fintech-бізнесу у 2020 році

Деякі тренди цього року зародилися ще у 2019 й успішно перекочували у 2020, отримавши основне визнання і використання саме протягом останніх місяців.

Багатофункціональність продуктів

Уже давно як користувачу, так і бізнесу необхідні різні сервіси для виконання всіх щоденних завдань і процесів. Fintech-ринок постійно поповнюється, і в боротьбі за лідируючі позиції компанії намагаються максимально спростити життя користувача. Так почали з'являтися мультирішення ще у 2019 році, проте їх розквіт припав на 2020.

Програми для особистого "бухгалтерського обліку" стали мейнстрімом. До недавнього часу концепція використання технічних інструментів для аналізу інвестиційних рішень і способу заощадження сприймалася не всіма. Однак останні дані показують, що fintech-послуги швидко стають помічником у більш грамотному використанні рахунків і грошей в цілому.

Прикладом гібридного продукту можна назвати Revolut. Нещодавно компанія до свого і чималого набору рішень для фінансових операцій - торгівля акціями, обмін валют і криптовалют, інвестування, заощадження тощо - додала ще одне рішення - еквайринг для бізнесу.

На ринку України також є прекрасні рішення, які допомагають користувачеві правильно розпоряджатися грошовими коштами. Вони охоплюють різні технології від округлення покупки і перерахування залишку в "скарбничку", до роботизованого інвестування.

Гіперперсоналізація через штучний інтелект (ШІ) і великі дані

Із впровадженням великих даних і штучного інтелекту компанії можуть легко управляти й обробляти величезні обсяги даних. Fintech-компанії не виняток. Це необхідно для того, щоб зрозуміти своїх клієнтів на основі їхньої поведінки в мережі, історії переглядів, симпатій та антипатій, використання додатків тощо. Усе це допомагає фінансовим галузям надавати більш якісні послуги за рахунок персоналізації. Саме ШІ допомагає правильно зрозуміти, що говорять дані, і як використовувати їх з користю для клієнта. Незабаром ці технології допоможуть фінансовим галузям пропонувати користувачам індивідуальні послуги та підвищувати їхній досвід роботи з банками.

Що стосується України, то 2020 швидше став початком розвитку цього тренду. Очікуємо, що в 2021 році Мінцифри зробить перші кроки в реалізації Концепції штучного інтелекту 2020-2030. Тут важливими питаннями є відповідність законодавства, що регулює використання ШІ, міжнародним нормативно-правовим актами та підготовка кваліфікованих кадрів.

Блокчейн

У 2020 році блокчейн уже можна назвати трендом у фінансовому секторі. Його основна концепція широко використовується для більш ефективної та безпечної роботи і розвитку у fintech - безпечні платежі й транзакції без необхідності в посередниках. Запобігання крадіжкам особистих даних і фроду завжди було першочерговим завданням fintech-компаній. Блокчейн надає оптимальний рівень захисту даних. За оцінками Всесвітнього економічного форуму, до 2027 року 10% світового ВВП буде зберігатися за допомогою блокчейн.

У 2020 році Україна, можна сказати, визнала цей тренд, внісши зміни в регулювання на законодавчому рівні, визнавши необхідність у підвищенні обізнаності громадськості та її доступу до технологій.

Світ цифрового банкінгу

Число додатків для інтернет-банкінгу зростає з того моменту, як платежі стали робити онлайн. Сьогодні цифрові банки надають безліч корисних функцій - міжнародні платежі і перекази, обмін валют, низькі тарифи або їх відсутність - і все це онлайн. Питання необхідності банківських відділень виникло давно. Ще до коронавірусу прогнозувалося зниження відвідуваності фізичних відділень банків на 36% з 2017 по 2022 роки. А у зв'язку з пандемією людям довелося на певний час повністю перейти на використання банківських послуг онлайн. З пом'якшенням обмежень відвідуваність відділень стала певною мірою відновлюватися, проте за період локдауну інтернет-банкінг уже став зрозумілим і улюбленим багатьма.

Мій особистий топ подій в українському fintech-бізнесі за 2020 рік

Однозначно додаток "Дія", який за перші 4 доби завантажили понад 1 млн разів і почали активно використовувати у повсякденному житті. Завдяки колосальній роботі, яку виконали колеги з Міністерства цифрової трансформації, ми перенесли багато процесів і паперів у такий улюблений і звичний нам смартфон. Важко оцінити, наскільки важливим цей додаток став для кожного з нас, але це безумовно великий крок уперед.

Тут ми, звичайно ж, говоримо про запуск віддаленої ідентифікації і верифікації клієнтів фінансових послуг. Новий закон про фінмоніторинг змінив роботу всіх напрямків платіжного ринку і відкрив двері для несподіваних ідей. BankID, відеоверіфікація, згадана вище "Дія" - переваги, які вже почали відчувати на собі користувачі фінансових послуг.

Пандемія СOVID-19 теж свого роду подія 2020 року. І поки ми визначаємося чи стали світові обставини, що склалися, новими можливостями для бізнесу, чи навпаки зруйнували побудовану роботу, факти залишаються фактами. В онлайн "переїхали" багато процесів і радикально збільшилися темпи cashless-трансформації. 35-45% зростання онлайн-оплат по нашому портфелю сервісів. А за даними Mastercard, Україна є одним зі світових лідерів за безконтактними оплатами гаджетами - 7 із 10 платежів у фізичному ритейлі по картках платіжної системи.

Цього року світовий та український fintech просунулися уперед ще в багатьох важливих напрямках - токенізація і сек`юрність платежів, функціонування електронних грошей, взаємодія з користувачами через чат-боти, віддалене відкриття банківського рахунку тощо. І на цьому розвиток не зупиняється. Найближчим часом обов'язково розглянемо прогнози на 2021.