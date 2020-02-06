Головні міфи про мікрокредити в Україні: у кого можна брати і що варто знати

Швидкі позики в Україні стають все популярнішими і водночас обростають міфами. Гроші "до зарплати" у банку отримати може не кожен, та й оформлення карти часом триває кілька днів. А ось МФО готові позичати без довідок про доходи і за лічені хвилини. OBOZREVATEL починає спецпроєкт, в якому розповість про те, як працює мікрокредитування в Україні, де краще отримувати кредит, що робити, щоб не переплачувати і як правильно повертати.

У першій публікації ми зруйнуємо найпоширеніші міфи про МФО.

Міф №1: мікрокредити дають сумнівні компанії з поганою репутацією

Ринок мікрокредитування в Україні дійсно насичений. Серед сотень компаній може відшукатися і недобросовісна організація. Але насправді таких абсолютна меншість.

"Правильний" кредитор зареєстрований Нацкомісією, що здійснює держрегулювання ринків фінансових послуг, працює не перший рік і не втрапляв у великі скандали.

Для прикладу, "ШвидкоГроші" працюють вже майже 10 років і жодного разу не заплямували своєї репутації. Для потенційного клієнта це може бути критерієм надійності. Якщо фірма нещодавно відкрилася або на її сайті немає інформації про реєстрацію Нацкомісією – краще не ризикувати.

Як і у випадку з банками, компаніям вигідніше завойовувати лояльних клієнтів – тих, хто вже брав гроші, повертав їх і знову приходив по новий кредит. Тому "перевіреним" позичальникам пропонують кращі умови.

Загалом же мікрокредитування – це такий самий бізнес, як і будь-які інші фінансові послуги. У людей є потреба "позичити" невелику суму на короткий термін, наприклад, до зарплати, але немає можливості отримати гроші в банку. МФО (мікрофінансові організації) цю потребу задовольняють.

Міф №2: мікрокредити дають під величезні ставки. Доведеться переплачувати в рази

Мікрокредити видають на короткий період – зазвичай від декількох днів і до двох тижнів. Тому рахувати річну ставку в цьому випадку некоректно. Два принципи такого бізнесу: маленькі суми і короткі терміни. Якщо брати кредит на рік, то, звісно, доцільно звертатися у банк.

Деякі компанії грішать прихованими комісіями та платежами і за користування кредитом. Тому, вибираючи МФО, важливо переконатися, що всі умови прозорі і в результаті не виявиться, що, крім самих відсотків, нараховують ще цілу низку доплат.

Частина компаній використовує фіксовану ставку. До них належать і "ШвидкоГроші". Який би не був розмір кредиту і терміни, користування кредитом коштуватиме 2% в день. Наприклад, якщо позичити 1000 грн, то це всього 20 грн.

Міф №3: передавати особисті дані в МФО небезпечно

Імовірність, що скан вашого паспорта та коду "зіллють" у випадку з МФО така сама, як і з банком. Закон про захист персональних даних поширюється на всіх. Кредитні компанії, які давно працюють на ринку, збудували власну систему безпеки і ретельно контролюють процес.

Також краще вибирати тих, хто вимагає особистої присутності і видає гроші "на руки", якщо цей клієнт прийшов уперше, або перераховує на карту, якщо це постійний клієнт. Компанії, які намагаються залучити клієнтів онлайн-кредитуванням, частіше стикаються з шахрайством.

Міф №4: Гроші МФО ніхто не повертає

Насправді в МФО відсоток повернення кредитів такий самий, як і у банків. Якщо великі банки часто видають кредити пов'язаним із власниками компаніям, то в МФО така практика неможлива. Більше того, суди все частіше і частіше стають на бік кредитора і в разі, якщо вимоги ігнорують, примусово стягують кошти. Абсолютна більшість клієнтів гроші повертає вчасно.

Міф №5: з боржників вибивають гроші

Окремі колектори дійсно перетинають межу. Це можуть бути колекторські компанії, які викуповують борги, або агентства, що не дорожать репутацією і навіть кредитори, які не мають досвіду і не усвідомлюють наслідків своїх дій. Однак здебільшого процедура стягнення боргу для МФО така сама, як і для банку. Спершу з недобросовісним клієнтом намагаються домовитися, нагадують про заборгованість, закликають до відповідальності.

Якщо ж це не дає жодного результату – звертаються до суду, арештовують за рахунок боргу майно і продають його. Найкращий вихід – не доводити до критичної ситуації. Брати треба стільки, скільки ви зможете повернути.

Детальніше про те, як швидко оформити мікрокредит і на що варто звернути увагу, читайте незабаром на OBOZREVATEL.

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