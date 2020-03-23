Голові "Нафтогазу" Коболєву вдвічі знизили зарплату: деталі нового контракту

Голові "Нафтогазу" Андрію Коболєву вдвічі знизили зарплату, а також позбавили всіх премій і бонусів.
Про це сказано в умовах контракту, який було продовжено на чотири роки – до 22 березня 2024 року, повідомив УНІАН.
Андрій Коболєв
Facebook Андрія Коболєва
"Наглядова рада НАК "Нафтогаз" продовжила контракт із головою НАК Андрієм Коболєвим ще на 4 роки – до 22 березня 2024 року. Згідно з умовами нового контракту, зарплата керівника НАК зменшена більше, ніж удвічі. Також скасовано премії та знято з порядку денного питання виплати бонусів", – сказано в матеріалі.
Додатково голові НАК "Нафтогаз" встановлено низку критеріїв оцінки ефективності діяльності, як-от виконання плану надходжень до бюджету та зростання видобування українського газу. "Уряд підтримав це кадрове рішення з урахуванням умов наглядової ради", – сказано в матеріалі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У лютому 2019 року наглядова рада НАК "Нафтогаз України" запропонувала уряду продовжити контракт із головою правління компанії Андрієм Коболєвим і встановити його місячний оклад у розмірі 2,08 млн гривень.
28 лютого наглядова рада ухвалила рішення продовжити контракт із Коболєвим на три роки, починаючи з 1 січня 2019 року.
13 березня наглядова рада НАК ухвалила рішення рекомендувати Кабінету міністрів повторно призначити Коболєва головою правління компанії. Водночас рівень його заробітної плати становитиме 50% від місячного посадового окладу, встановленого чинним контрактом.
Контракт глави НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва закінчується у березні 2020 року. Якщо договір не продовжать – Коболєв покине компанію.
17 березня стало відомо, що наглядова рада "Нафтогазу" продовжила контракт з головою правління компанії Андрієм Коболєвим на 4 роки.
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