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23 березня • оновлено в 13:38
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Голові "Нафтогазу" Коболєву вдвічі знизили зарплату: деталі нового контракту

1.5т
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Голові "Нафтогазу" Андрію Коболєву вдвічі знизили зарплату, а також позбавили всіх премій і бонусів.

Про це сказано в умовах контракту, який було продовжено на чотири роки – до 22 березня 2024 року, повідомив УНІАН.

Андрій Коболєв

Андрій Коболєв

Facebook Андрія Коболєва

"Наглядова рада НАК "Нафтогаз" продовжила контракт із головою НАК Андрієм Коболєвим ще на 4 роки – до 22 березня 2024 року. Згідно з умовами нового контракту, зарплата керівника НАК зменшена більше, ніж удвічі. Також скасовано премії та знято з порядку денного питання виплати бонусів", – сказано в матеріалі.

Додатково голові НАК "Нафтогаз" встановлено низку критеріїв оцінки ефективності діяльності, як-от виконання плану надходжень до бюджету та зростання видобування українського газу. "Уряд підтримав це кадрове рішення з урахуванням умов наглядової ради", – сказано в матеріалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Зарплати в Україні Зарплати чиновників
Місце
Україна
Тег
НАК "Нафтогаз"
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