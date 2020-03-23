Голові "Нафтогазу" Коболєву вдвічі знизили зарплату: деталі нового контракту

Голові "Нафтогазу" Андрію Коболєву вдвічі знизили зарплату, а також позбавили всіх премій і бонусів.

Про це сказано в умовах контракту, який було продовжено на чотири роки – до 22 березня 2024 року, повідомив УНІАН.

Андрій Коболєв Facebook Андрія Коболєва

"Наглядова рада НАК "Нафтогаз" продовжила контракт із головою НАК Андрієм Коболєвим ще на 4 роки – до 22 березня 2024 року. Згідно з умовами нового контракту, зарплата керівника НАК зменшена більше, ніж удвічі. Також скасовано премії та знято з порядку денного питання виплати бонусів", – сказано в матеріалі.

Додатково голові НАК "Нафтогаз" встановлено низку критеріїв оцінки ефективності діяльності, як-от виконання плану надходжень до бюджету та зростання видобування українського газу. "Уряд підтримав це кадрове рішення з урахуванням умов наглядової ради", – сказано в матеріалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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