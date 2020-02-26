Голова правління "Укренерго" Ковальчук пішов у відставку

Голова правління "Укренерго" Всеволод Ковальчук заявив, що із середи, 26 лютого, йде у відставку.

Ковальчук керував компанією більш ніж чотири роки. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook. За його словами, за цей час "Укренерго" досягла великих успіхів. При цьому пояснив, що звільнився, бо "не поділяє поточної політики в галузі, а надто політизацію чисто економічних процесів на ринку електроенергетики".

Звільнення Ковальчука

"Органом управління Укренерго після анбандлінгу є Міністерство фінансів. Проте політику в галузі має робити Міністерство енергетики. ...На жаль, впродовж тривалого часу робота "Укренерго" блокується діями або бездіяльністю цієї установи, аж до того, що ми змушені були захищати інтереси компанії в судовому порядку", – заявив Ковальчук.

Серед інших претензій він назвав безпідставне відтермінування на невизначений час сертифікації "Укренерго" як незалежного оператора за європейськими стандартами, "бо необхідні зміни до законодавства так і не були ініційовані профільним Міністерством, незважаючи на численні звернення".

Також, на думку Ковальчука, рішення у сфері підтримки виробників з відновлюваних джерел та щодо виконання спеціальних обов'язків із забезпечення гарантованих цін для населення (ПСО) систематично викривлюють ринок електроенергії. Все це створює загрози для стабільної роботи енергосистеми та відлякує закордонних інвесторів.

Звіт Ковальчука про роботу

"Таким чином, особисто я не поділяю поточної політики в галузі, а особливо політизацію суто економічних процесів на ринку електроенергетики. Я завжди був і залишаюся прихильником ліберальних економічних законів, сильної держави та верховенства права. Блокування діяльності стратегічних підприємств, порушення букви та духу міжнародних зобов'язань, бездіяльність, популізм і адміністративний тиск я зневажаю та вважаю для себе неприйнятним працювати в подібних умовах", – підсумував Ковальчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у грудні 2019 року Ковальчук заявив, що в Україні затягують ситуацію з вирішенням питання "зелених" тарифів, що погіршує інвестиційний клімат і відлякує інвесторів.

НЕК "Укренерго" повідомило про виплату 758 млн грн для постачальників відновлюваної енергії за "зеленим" тарифом за друге півріччя 2019 року.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!