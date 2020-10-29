Голова НКРЕКП не буде вкотре підвищувати тариф на електроенергію для промисловості

Під тиском промисловості голова НКРЕКП Тарасюк не буде вкотре підвищувати тариф на електроенергію для промисловості

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), дослухалася до заяв промисловців. Вона визнала, що підвищення тарифу на передачу електроенергії зробить товари вітчизняної промисловості неконкурентоспроможними на світовому ринку. Тому, як заявив голова НКРЕКП Валерій Тарасюк, тариф на послуги з передачі електроенергії НЕК "Укренерго" у 2021 році не перевищить 340 грн/МВт-год, і може бути знижений у майбутньому. Про це він сказав у інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми нормально попрацювали з "Укренерго", і зараз у нас спільна думка, що можна вкластися в тариф приблизно в 340 грн/МВт-год. Тому від імені комісії я хочу сказати: якщо підвищення і буде, то відносно незначне", – сказав Тарасюк.

Водночас він додав: підвищення тарифу на передачу означає накладання ще більшого навантаження на вітчизняну промисловість, що зробить її неконкурентоспроможною на зовнішніх ринках.

Тарасюк також зазначив, що прогнозований на 2021 рік тариф "Укренерго" можливий, зокрема, за умови покриття мінімум 20% "зеленого" тарифу з державного бюджету, як це передбачалось законом про реструктуризацію "зеленого" тарифу.

"Тариф на передачу в будь-якому випадку збільшувати вище не потрібно. Його буде вистачати повністю, щоб 100% обслуговувати "зелену" генерацію. При бюджетному покритті зелених, наприклад, на 30%, взагалі можливо знижувати тариф на передачу", – додав він.

Нагадаємо: НКРЕКП планує підвищення тарифу на транспортування електроенергії на 30%, до 313,07 грн/МВт-год, з 1 грудня. Промисловці України, в свою чергу, звернулися до регулятора з попередженням, що зростання тарифного навантаження може призвести до серйозних втрат у економіці.

Так, Федерація роботодавців транспорту (ФРТУ) заявила, що підвищення тарифу збільшить витрати підприємств транспорту на 0,5 млрд грн на рік, та призведе до катастрофічних наслідків.

Асоціація "Укрметалургпром" заявила, що підвищення погіршить макроекономічну ситуацію в Україні, призведе до закриття підприємств та зростання кількості безробітних. А у профсоюзі гірників попередили, що це може призвести до закриття шахт та перебоїв у роботі енергосистеми України