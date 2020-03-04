Голова митниці Нефьодов розповів, чи піде у відставку

Голова Державної митної служби Максим Нефьодов заявив, що мова від його відставку у зв'язку з можливими звільненнями в Кабміні поки не йде.

Про це він повідомив в коментарі OBOZREVATEL в середу, 4 березня. "До розмови із новим міністром фінансів я точно не можу прийняти ніякого рішення. Станом на зараз працюємо, ногу з педалі газу реформи митниці не піднімаємо", – сказав Нефьодов.

Також в середу в ЗМІ з'явилася інформація, що нібито НАБУ завело проти Нефьодова кримінальну справу про корупцію під час його роботи в МЕРТ. Сам Нефьодов у коментарі OBOZREVATEL цю інформацію спростував.

Максим Нефьодов

Як повідомляв OBOZREVATEL, монобільшість Верховної Ради в середу, 4 березня, розгляне звільнення Олексія Гончарука з посади прем'єр-міністра. Очікується, що новим главою уряду стане віце-прем'єр-міністр – міністр розвитку громад і територій Денис Шмигаль.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук нібито написав заяву про свою відставку з посади глави уряду. Про це повідомив Telegram-канал "Правда Качури" і опублікував фото самого заяви.

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