За день – 3 млн гривень: Сенниченко озвучив, як Україна заробляє на приватизації

Голова Фонду держмайна України Дмитро Сенниченко заявив, що продаж готелю "Дніпро вважається найбільшим успіхом у новітній приватизаційній історії країни, однак вражаючі кейси в роботі ФДМ трапляються щодня.

"З початку року Фонд держмайна провів понад 1200 аукціонів. І серед об’єктів, що перейшли у приватну власність, були як недорогі активи, так і дуже вартісні. Хоча це теж мала приватизація, як і готель "Дніпро", – написав Сенниченко на своїй сторінці у Facebook у п'ятницю, 31 липня.

За його словами, аукціони в Україні відбуваються щодня.

"Тільки за результатами вчорашнього дня до бюджету надійде 3,65 млн гривень. Левову частку цієї суми забезпечив продаж будівлі управління статистики на Рівненщині. За неї в ході аукціону боролися 36 підприємців (більше, ніж за "Дніпро"), і у підсумку переможець отримав актив за 3,5 мільйони. Переконаний: те, як він його використає, точно поліпшить економічну статистику регіону значніше, ніж її покращувала будівля управління статистики фактом свого існування у держвласності", – написав Сенниченко.

Він навів інші приклади успішної приватизації:

Конкуренція восьми учасників за АТ "Хімтекстильмаш" підняла ціну за практично недіюче виробництво машин і обладнання для легкої та хімічної промисловості з 0,99 млн до 75 млн гривень. Нові власники чітко заявили про розвиток підприємства по профілю.

Чотири будівлі санаторію "Нафтуся Прикарпаття" продалися за 12 млн, при стартовій ціні у 3 мільйони.

За АТ "Київпастранс" новий власник заплатив 230,9 млн грн, при цьому зобов’язавшись зберегти основний напрямок діяльності компанії у Києві на 5 років, в Київській області – на 15 років.

Досі немає списку "заборонених" підприємств

Сенниченко заявив, що разом з тим є проблеми з бюрократією. Так, за його словами, Кабмін уже 6 місяців не подає у Верховну Раду список підприємств, які вважає за необхідне внести до списку заборонених до приватизації.

"Чергова порція об’єктів для передачі в Фонд проходить надцяте коло і за 5 місяців обговорень список скоротився з 360 об’єктів до 253. А вчора на урядовому комітеті відправили на доопрацювання. І щось там дуже стратегічне і комусь потрібне. Слідкуємо усі уважно за руками і прізвищами", – підсумував голова ФДМ.

Як в Україні відбувається приватизація Facebook Дмитра Сенниченка

Як в Україні відбувається приватизація Facebook Дмитра Сенниченка

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 липня Фонд держмайна в межах приватизації продав готель "Дніпро" в Києві за 1 млрд 111 млн гривень компанії "Смартленд", яка перемогла в аукціоні.

У червні стало відомо, що "Укрпошта" планує продати приміщення головного офісу у Києві на Хрещатику. Його оцінили у 1 млрд гривень. Про це сказав голова компанії Ігор Смілянський.