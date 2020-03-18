Goldman Sachs передбачило катастрофічні для Росії ціни на нафту

Агентство Goldman Sachs спрогнозувало, що протягом II кварталу 2020 року вартість бареля нафти сорту Brent впаде до $20. Це означає, що ціна російської Urals може скласти $15-16/барель.

Про це йдеться в публікації військово-політичного оглядача Олександра Коваленк на "Південному дозорі".

Вартість нафти

На думку експертів агентства, барель нафти сорту Brent незабаром досягне позначки в $ 20, що в значній мірі вплине і на інші сорти "чорного золота".

Коваленко нагадав, що вартість російської нафти сорту Urals відрізняється від Brent в середньому на $1 в меншу сторону. Тобто, при $20 за Brent, офіційна вартість Urals коливатиметься в межах $19 за барель. Але, одна справа офіційна вартість, а зовсім інша – реальна. Та, за якою Росія зможе продати свою сировину.

"І ось тут найцікавіше, адже реальна вартість Urals формується, зокрема і з урахуванням знижки, середній розмір якої становить $3 на барель. Тобто, реальна її вартість з урахуванням прогнозу Goldman Sachs може скласти $15-16 за барель. Але, як відомо, низька ціна на нафту Росії тільки на користь! Правда ж?", – підсумував Коваленко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Саудівська Аравія оголосила нафтову війну Росії та знизила ціни на нафту в Європі.

6 березня переговори щодо угоди між країнами ОПЕК + зі скорочення видобутку нафти завершилися повним провалом через позицію Росії.

Біржі в Європі впали на тлі обвалу нафтових котирувань, які відбулися після розпаду угоди Організації країн – експортерів нафти. Найбільше падіння продемонстрував індекс Лондонської біржі FTSE 100 – 8,54%.

Акції російських компаній на біржі у Лондоні впали після початку торгів. У лідерах падіння – папери нафтогазових компаній. Торги відкрилися зниженням на 17-33%.

Ціни на нафту еталонних марок в понеділок, 16 березня, впали в ході азіатських торгів до мінімальних показників з лютого 2016 року. Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures опустилася до 30,50 долара за барель.

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