Goldman Sachs передбачило катастрофічні для Росії ціни на нафту

Агентство Goldman Sachs спрогнозувало, що протягом II кварталу 2020 року вартість бареля нафти сорту Brent впаде до $20. Це означає, що ціна російської Urals може скласти $15-16/барель.
Про це йдеться в публікації військово-політичного оглядача Олександра Коваленк на "Південному дозорі".
Вартість нафти
На думку експертів агентства, барель нафти сорту Brent незабаром досягне позначки в $ 20, що в значній мірі вплине і на інші сорти "чорного золота".
Коваленко нагадав, що вартість російської нафти сорту Urals відрізняється від Brent в середньому на $1 в меншу сторону. Тобто, при $20 за Brent, офіційна вартість Urals коливатиметься в межах $19 за барель. Але, одна справа офіційна вартість, а зовсім інша – реальна. Та, за якою Росія зможе продати свою сировину.
"І ось тут найцікавіше, адже реальна вартість Urals формується, зокрема і з урахуванням знижки, середній розмір якої становить $3 на барель. Тобто, реальна її вартість з урахуванням прогнозу Goldman Sachs може скласти $15-16 за барель. Але, як відомо, низька ціна на нафту Росії тільки на користь! Правда ж?", – підсумував Коваленко.
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