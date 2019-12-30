Головна Новини
30 грудня • оновлено в 22:55
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

Через конфлікт із Кабміном? Глава "Укрзалізниці" вирішив звільнитися

1.1т
Читати матеріал російською

Глава правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов заявив, що йде з посади у зв'язку з переходом на роботу в публічному державному секторі.

Про це сказано в його зверненні до наглядової ради компанії, яке 30 грудня було опубліковано пресслужбою УЗ.

"Останнім часом ходило багато розмов про нібито конфлікт "Укрзалізниці" і Міністерства інфраструктури. Але ми командні гравці з єдиною важливою метоюполіпшення стану "Укрзалізниці" і бажанням ефективного розвитку української інфраструктури. А це виключає будь-які конфлікти і залишає місце виключно конструктивним відносинам", – зазначив Кравцов.

Новини
Вперше за час війни: "Укрзалізниця" відновила рух потягів на Донбасі

"Після розгляду мого звернення про припинення контракту у зв'язку з переходом на роботу в публічному державному секторі на засіданні наглядової ради вже на початку 2020 року, я впевнений, що залізнична родина залишиться близькою для мене", – додав він.

Детальніше про своє звільнення глава УЗ пообіцяв розповісти після прийняття всіх формальних рішень.

Євген Кравцов

Євген Кравцов

РБК-Україна

Нагадаємо:

  • Євген Кравцов очолював УЗ із січня 2019 року. Термін його контракту закінчується в 2021 році.

  • Він виконував обов'язки голови правління ПАТ "Укрзалізниця" з 30 березня до 25 травня 2016-го, а також із 10 серпня 2017-го.

  • У 2016-2017 роках він був першим заступником колишнього глави міністерства інфраструктури Володимира Омеляна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку грудня міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що Кравцов попросив наглядову раду компанії розглянути питання про його звільнення.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Автор
Богдана Васильченко
Особа
Євген Кравцов
Місце
Україна
Теги
Міністерство інфраструктури Укрзалізниця
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
5
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Справжний поцриот, типа Яйценюка. Нацарював на хатынку, и втик...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги