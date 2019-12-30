Через конфлікт із Кабміном? Глава "Укрзалізниці" вирішив звільнитися

Глава правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов заявив, що йде з посади у зв'язку з переходом на роботу в публічному державному секторі.

Про це сказано в його зверненні до наглядової ради компанії, яке 30 грудня було опубліковано пресслужбою УЗ.

"Останнім часом ходило багато розмов про нібито конфлікт "Укрзалізниці" і Міністерства інфраструктури. Але ми командні гравці з єдиною важливою метою – поліпшення стану "Укрзалізниці" і бажанням ефективного розвитку української інфраструктури. А це виключає будь-які конфлікти і залишає місце виключно конструктивним відносинам", – зазначив Кравцов.

"Після розгляду мого звернення про припинення контракту у зв'язку з переходом на роботу в публічному державному секторі на засіданні наглядової ради вже на початку 2020 року, я впевнений, що залізнична родина залишиться близькою для мене", – додав він.

Детальніше про своє звільнення глава УЗ пообіцяв розповісти після прийняття всіх формальних рішень.

Євген Кравцов РБК-Україна

Нагадаємо:

Євген Кравцов очолював УЗ із січня 2019 року. Термін його контракту закінчується в 2021 році.

Він виконував обов'язки голови правління ПАТ "Укрзалізниця" з 30 березня до 25 травня 2016-го, а також із 10 серпня 2017-го.

У 2016-2017 роках він був першим заступником колишнього глави міністерства інфраструктури Володимира Омеляна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку грудня міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що Кравцов попросив наглядову раду компанії розглянути питання про його звільнення.

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