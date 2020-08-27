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Глава TikTok звільнився після подачі позову проти Трампа

Ярослав Маркін
Ярослав Маркін
Ринки та компанії
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Глава TikTok звільнився після подачі позову проти Трампа

Глава TikTok звільнився після подачі позову проти Трампа.

Генеральний директор TikTok Кевін Майєр звільнився з посади через кілька днів після того, як компанія подала в суд на адміністрацію президента Дональда Трампа через заборону в США.

Це відбулося всього через три місяці після його приходу на цю посаду, повідомив Reuters.

Свій відхід Майєр зв'язав з тим, що "політична обстановка різко змінилася", через що він багато розмірковував над тим, що доведеться робити у нових обставинах на посаді, на яку він погодився.

"На цьому тлі і так як ми очікуємо, що рішення буде ухвалено дуже скоро, я з важким серцем хотів повідомити всім вам, що я вирішив залишити компанію", – написав Майєр в листі до співробітників, маючи на увазі під "рішенням" угоду з владою США.

Майєр прийшов в TikTok 1 червня, до цього він був топ-менеджером Walt Disney. Він також був призначений головним операційним директором китайської ByteDance, власника TikTok.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Трамп оголосив, що робота додатку TikTok в США буде припинена, якщо до 15 вересня його не буде продано американській компанії.

3 серпня Microsoft почала переговори з Білим домом, щоб перешкодити адміністрації Трампа заборонити TikTok.

Раніше в США оголосили, що введуть додаткові заходи боротьби з загрозами національній безпеці з боку китайського програмного забезпечення.

Американська компанія Microsoft на переговорах з китайською ByteDance про продаж додатки TikTok обговорили суму угоди в діапазоні від $10 млрд до $30 млрд.

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