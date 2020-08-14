Глава Єврокомісії закликала ЄС ввести нові санкції проти Білорусі

Ярослав Маркін Ринки та компанії 12:24, 14.08.2020 Оновлено: 12:37, 14.08.2020

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що Євросоюз повинен ввести санкції щодо тих, хто порушує демократичні цінності в Білорусі.

Про це вона написала в п'ятницю, 14 серпня, на своїй сторінці в Twitter.

"Нам потрібні додаткові санкції проти тих, хто порушив демократичні цінності або порушив права людини в Білорусі. Я впевнена, що сьогоднішня дискусія міністрів закордонних справ ЄС продемонструє нашу тверду підтримку прав народу Білорусі на основні свободи і демократію", – написала глава ЄК.

Глава Еврокомиссии призвала ввеси санкции против Беларуси
Twitter / Ursula von der Leyen

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 серпня в уряді Німеччини заявили, що під час голосування в Білорусі не дотримувалися навіть мінімальні стандарти проведення демократичних виборів.

11 серпня в ЄС заявили, що вибори президента Білорусі не були вільними і справедливими, а щодо відповідальних за поліцейське насильство на протестах можуть ввести санкції.

США не виключають введення санкцій проти Білорусі у зв'язку з ситуацією з виборами. Можливо, мова йтме про припинення поставок нафти.

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Економіка Ринки та компанії

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