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Глава Єврокомісії закликала ЄС ввести нові санкції проти Білорусі

Ярослав Маркін
Ярослав Маркін
Ринки та компанії
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Глава Єврокомісії закликала ЄС ввести нові санкції проти Білорусі

Глава Єврокомісії закликала ЄС ввести нові санкції проти Білорусі. turkiston.biz

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що Євросоюз повинен ввести санкції щодо тих, хто порушує демократичні цінності в Білорусі.

Про це вона написала в п'ятницю, 14 серпня, на своїй сторінці в Twitter.

"Нам потрібні додаткові санкції проти тих, хто порушив демократичні цінності або порушив права людини в Білорусі. Я впевнена, що сьогоднішня дискусія міністрів закордонних справ ЄС продемонструє нашу тверду підтримку прав народу Білорусі на основні свободи і демократію", – написала глава ЄК.

Глава Еврокомиссии призвала ввеси санкции против Беларуси

Глава Еврокомиссии призвала ввеси санкции против Беларуси Twitter / Ursula von der Leyen

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 серпня в уряді Німеччини заявили, що під час голосування в Білорусі не дотримувалися навіть мінімальні стандарти проведення демократичних виборів.

11 серпня в ЄС заявили, що вибори президента Білорусі не були вільними і справедливими, а щодо відповідальних за поліцейське насильство на протестах можуть ввести санкції.

США не виключають введення санкцій проти Білорусі у зв'язку з ситуацією з виборами. Можливо, мова йтме про припинення поставок нафти.

Протести у БілорусіЄвропейська КомісіяУрсула фон дер Ляйен
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  3. Ринки та компанії