"Гіперлупа не чекайте": в "Укрзалізниці" поскаржилися на збитки від пасажирів

Через збитки від пасажирських перевезень "Укрзалізниця" щороку втрачає 10 млрд грн.

Про це повідомив директор зі стратегічного розвитку компанії Антон Саболевський, передає пресслужба УЗ. За його словами, перевезення пасажирів на залізниці збиткове практично в усьому світі, і саме держава повинна їх розвивати.

"На жаль, Україна входить до малочисельної групи країн світу, де держава жодним чином фінансово не підтримує розвиток пасажирських залізничних перевезень. Щороку пасажирські перевезення завдають перевізнику близько 10 млрд грн збитків, водночас залізниця вимушена за власні кошти, отримані, в основному, від вантажних перевезень, модернізувати та закуповувати пасажирський рухомий склад, щоб забезпечувати свою соціальну функцію. Але в такому випадку держава й громадяни не повинні чекати від "Укрзалізниці" технічного дива на кшталт Hyperloop", — сказав Саболевський.

"Укрзалізниця"

Для прикладу він навів розміри допомоги, які залізничники отримують в інших країнах.

"У Польщі державна дотація на розвиток залізниці становить 1,7 млрд євро в рік, в Австрії — 5 млрд євро, Франції — 5,3 млрд євро, Німеччині —13,9 млрд євро", — додав директор зі стратегічного розвитку УЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку липня в поїзді "Укрзалізниці" під час руху випало вікно і травмувало дитину.

Раніше "Укрзалізниця" потрапила у скандал через страшні вагони в електричці "Львів — Рівне".

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