Пільги на розмитнення електромобілів в Україні продовжать, – Гетманцев

Андрій Довгань Ринки та компанії 10:21, 19.06.2020 Оновлено: 10:25, 19.06.2020

Пільги на ввезення електромобілів в Україну продовжать діяти і після введення в дію з 1 липня нової редакції Митного тарифу.

Про це у Facebook повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансової і податкової політики Данило Гетманцев.

"Відповідно до статті 68 Митного кодексу України, ведення УКТ ЗЕД здійснює Державна митна служба, в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України (Постанова №428 від 21.05.2012 р). Згідно з п. 13 і 14 Постанови, передбачено, що ДМС затверджує і публікує перехідні таблиці за старою і новою версією тарифу. Таким чином, з 1 липня, з моменту введення в дію нової редакції Митного тарифу, пільги продовжують свою дію", – написав Гетманцев.

Гетманцев повідомив про продовження пільг на ввезення електромобілів
Facebook Данила Гетманцева

Як повідомляв OBOZREVATEL, Державна податкова служба запустила онлайн-сервіс, який буде корисний всім тим, хто бажає розмитнити авто. З його допомогою відпадає необхідність у послугах митного брокера.

Коментувати
Економіка Ринки та компанії

Дивіться також

На Кіровоградщині жінці відмовилися робити кесарів розтин, здорова дитина померла. Ексклюзив

ЗСУ підірвали вантажівку терористів із боєприпасами та мінометами. Видовищне відео

Під судом у Києві влаштували акцію підтримки Порошенка. Фото і відео

ДБР підтвердило відкриття провадження проти Порошенка через Томос

Пройшла пекло війни, а загинула вдома. Ексклюзив про відчайдушну парамедикиню з Донбасу