Пільги на розмитнення електромобілів в Україні продовжать, – Гетманцев

Пільги на ввезення електромобілів в Україну продовжать діяти і після введення в дію з 1 липня нової редакції Митного тарифу.

Про це у Facebook повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансової і податкової політики Данило Гетманцев.

"Відповідно до статті 68 Митного кодексу України, ведення УКТ ЗЕД здійснює Державна митна служба, в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України (Постанова №428 від 21.05.2012 р). Згідно з п. 13 і 14 Постанови, передбачено, що ДМС затверджує і публікує перехідні таблиці за старою і новою версією тарифу. Таким чином, з 1 липня, з моменту введення в дію нової редакції Митного тарифу, пільги продовжують свою дію", – написав Гетманцев.

Гетманцев повідомив про продовження пільг на ввезення електромобілів Facebook Данила Гетманцева

Як повідомляв OBOZREVATEL, Державна податкова служба запустила онлайн-сервіс, який буде корисний всім тим, хто бажає розмитнити авто. З його допомогою відпадає необхідність у послугах митного брокера.