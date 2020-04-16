Новій Державній податковій службі вдалося припинити більшу частину системних схем зловживання з ПДВ, які мали місце за попередньої влади, що є великою перемогою.

Про це заявив народний депутат, голова комітету Верховної ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає РБК-Україна.

"Ми бачимо, що податкове навантаження у порівнянні рік до року, а саме 2020 з 2019-им роком, зросло з 2,08% до 2,24%. Це дуже велике зростання, і свідчить про припинення більшої частини тих системних схем зловживання з ПДВ, які мали місце за попередньої влади і які нам вдалося вирішити. Вдалося припинити протягом терміну перебування при владі нової команди. Це – велика перемога, я вважаю, і хочу подякувати всім податківцям України за активну участь у цьому процесі", – заявив Данило Гетманцев.

Данило Гетманцев Лига.нет

Також він зазначив, що ДПС традиційно виконує і перевиконує ті показники, яких держава від неї чекає.

"У цьому контексті я хотів би подякувати нашим фіскальним органам, у першу чергу Державній податковій службі України, за виконання і перевиконання тих показників, яких ми очікуємо від надходжень від ПДВ, акцизного податку та інших податків", – заявив нардеп.

Також, за словами Гетманцева, народні депутати побачили перевиконання показників з надходжень до держбюджету за перший квартал від Державної податкової служби, зокрема по ПДВ.

"Ми бачимо зростання обсягу зареєстрованих податкових накладних по ПДВ вже у квітні за березень, попри зменшення обсягу оподатковуваних операцій", – наголосив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова ДПС Сергій Верланов заявив, що за час своєї роботи нова податкова завдяки ліквідації шахрайських схем додатково принесла в бюджет понад 15 млрд грн. Тому звинувачення ексміністра фінансів Ігоря Уманського про нібито втрату 5 млрд грн на ПДВ ґрунтуються на фейку, який зробили ті, хто раніше заробляв на цих же схемах.

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