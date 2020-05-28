Тарифи на електроенергію в Україні для населення в 2020 році підвищуватися не будуть.

Про це заявив глава комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус під час ток-шоу "Право на владу" ввечері в четвер, 28 травня.

Він запевнив, що скасування пільгового тарифу для населення на перші 100 кВт-год/місяць також не буде. При цьому є ймовірність, що з часом ціна на електроенергію може зрости в зв'язку з інфляцією.

Герус заявив, що тарифи на електроенергію не підвищуватимуть

"Це питання дійсно обговорюється і в суспільстві, і в медіа, і серед деяких політиків та чиновників. Але у президента недавно була нарада з енергетики. Там було чітко заявлено, що найближчим часом, цього року, не буде підвищення тарифів на електроенергію для населення, і не буде скасування цієї пільгової категорії 100 кВт/год на місяць", – сказав Герус.

"Тому хочу заспокоїти всіх: ні в цьому кварталі, ні в наступному, ні до кінця року такого підвищення не планується. Все повинно бути стабільно. Не потрібно вірити різним політичним спекуляціям і маніпуляціям", – додав він.

Нагадаємо, зараз за перші 100 кВт-год/місяць платять по 90 копійок, а за кожен наступний 168 копійок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні платіжки на електроенергію розділять на дві складові: власне за "струм" і за транспортування (т.зв. абонплата), а тарифи для населення можуть підвищити вже в 2021-му.