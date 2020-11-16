Геращенко закликала владу підтримати малий та середній бізнес під час карантину

Співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко закликала парламент ухвалити законопроекти, які враховують позицію малого та середнього бізнесу і допоможуть йому вижити у період пандемії.

Із таким закликом нардепка виступила на мітингу представників бізнесу біля парламенту. Вони вимагали забезпечити державну підтримку через карантинні заходи та виступили за відтермінування запровадження касових апаратів.

Геращенко подякувала підприємцям за те, що в такий важкий час вони створюють робочі місця, сплачують податки, утримують свої родини.

"Ви є тими, на кому сьогодні базується фундамент України, що вона ще економічно спроможна бути незалежною державою. Ми усвідомлюємо, що це ви сьогодні створюєте Україну. Хочу нагадати, що 1,5 роки тому зелена влада обіцяла боротися з олігархами, але вона бореться з малим і середнім бізнесом", – сказала Геращенко.

Геращенко виступила на мітингу #SaveФОП

Вона наголосила, що, за її пам’яті вперше голова профільного комітету є не захисником малого і середнього бізнесу, а людиною, яка його нищить.

"І це непристойно. За нашою ініціативою до Верховної Ради на завтра внесено постанову – звернення до уряду про скасування так званого карантину вихідного дня. Під цією постановою підписалися представники всіх парламентських фракцій. Ми чудово усвідомлюємо, якою є ситуація з COVID-19, скільки людей хворіє важкою формою і не можуть потрапити до лікарень або лежать в коридорах, а в Феофанії нам радять лікуватися серіалами або до асфальту прикладатися", – зауважила парламентарка.

Вона наголосила, що 65 млрд грн, які були виділені на боротьбу з коронавірусом, необхідно направити не на асфальт, а на тестування лікарів, вчителів, ФОПів, на доплати лікарям.

"І в тому числі на вирішення економічних проблем. Якщо влада хоче сьогодні на локдаун закрити країну, як роблять це європейські країни, бо дійсно ситуація критична – добре, але запропонуйте економічні важелі тим, хто сьогодні залишиться без копійки", – зазначила Геращенко.

"Ми вимагаємо, щоб законопроект 4313 було ухвалено в редакції, на якій наполягають ФОПи. Ми не дамо їм ухвалити законопроект 4313 в редакції, яка служить якомусь олігархату, а не малому бізнесу. Ми вимагаємо почути ваш голос", – сказала співголова фракції.

У Києві відбувся мітинг #SaveФОП

"Я приїхав зі Львова, зі мною багато моїх колег. Ми не приїхали сюди просто постояти, ми приїхали боротися. Ми розуміємо, що нам залишилося місяць до завершення нашої підприємницької діяльності. Ми вас просимо, підтримайте нас сьогодні в комітеті, тому що нас туди не пускають. Ми справді беззахисні, нам потрібна сьогодні допомога народних депутатів", – сказав один з учасників акції.

"В комітеті є ваша захисниця Ніна Южаніна. Цього тижня вона проїхала майже всі регіони України і зустрілася з представниками малого і середнього бізнесу, взяла ваші напрацювання через наші поправки впроваджувати в закон. По-друге, у кожного народного депутата є право на позаштатних помічників, то давайте поміняємося місцями, сьогодні Ірина Геращенко стане позаштатним помічником ФОП. Я беру ваш прапор із собою, я прийду на комітет і буду там стояти доти, доки Гетманцев і оці всі товарищі, які зажралися і зарвалися, не почують малий і середній бізнес. Разом і до кінця", – наголосила представниця "ЄС".