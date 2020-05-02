Заступник очільника МВС Антон Геращенко заявив, що торговельна мережа "Епіцентр" у карантин може продавати тільки дезінфікуючі засоби, а за порушення обмежень гіпермаркети можуть закрити.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Наш", передає InfoResist. Мер Черкас Анатолій Бондаренко запитав у Геращенка, чому "Епіцентр" працює незважаючи на порушення карантину, на що той відповів, що гіпермаркет нібито торгує тільки деззасобами.

"Я переглянув перед ефіром сайт Черкаської міської ради, там немає жодного звернення з приводу того, що щось не так із супермаркетами, або "Епіцентром" або іншими. Я так розумію, вам було все одно, чи працюють вони чи ні. А зараз, коли ви прийняли популістське рішення, для того, щоб підняти свій рейтинг в очах деяких груп населення, ви відразу питаєте про це.

Щодо "Епіцентру". Наскільки мені відомо, там було прийнято рішення, що вони можуть торгувати тільки дезінфікуючими засобами. Якщо в Черкасах "Епіцентр" порушує ці правила, або в інших, я буду звертатися... і буде прийнято рішення про закриття. Якщо в Черкасах в "Епіцентрі" працюють інші відділи, крім тих, які продають дезінфікуючі засоби, будемо реагувати жорстко", – сказав він.

Ведучий програми Макс Назаров йому заперечив і порадив у вільний час поїхати в "Епіцентр":

"Це ж абсурд, черги в "Епіцентрі" стоять і там продають усе. Не тільки дезінфікуючі засоби, там продають усі групи товарів, крім меблів, які можна замовити онлайн. Це ж смішно, заходиш в "Епіцентр", можеш купити все – від люстри до клею "Момент".

Геращенко пообіцяв особисто перевірити цю мережу будівельних супермаркетів у Києві та при порушеннях "жорстко відреагувати".

Геращенко пообіцяв перевірити "Епіцентр" Колаж

Нагадаємо:

23 квітня в Україну прибув літак "Мрія" АН-225 з медичним вантажем із Китаю. Він доставив українцям засоби індивідуального захисту: медичні маски, рукавички та захисні костюми. Глава держави Володимир Зеленський особисто зустрів борт.

Журналістка Світлана Крюкова заявила, що оточення президента у розпал карантину займається контрабандою товарів медичного та іншого обладнання на чартерних рейсах із Китаю. Йшлося і про "Мрію".

Водночас народний депутат Олександр Герега (депутатська група "За майбутнє") запропонував меру Києва Віталію Кличку купувати маски та інші медичні товари в гіпермаркетах "Епіцентр", співвласником яких він є.

Як писав OBOZREVATEL, раніше торгову мережу "Епіцентр" викрили в спекуляції на респіраторах БУК-3 при державних закупівлях. Вартість завищили на 40%.