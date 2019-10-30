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30 жовтня • оновлено в 17:42
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/ Ринки та компанії

"Ми чекали!" Україна відреагувала на зраду Данії щодо газопроводу Путіна

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Рішення уряду Данії видати дозвіл на будівництво російського трубопроводу "Північний потік 2" було неминучим та очікуваним.

Про це глава компанії НАК "Нафтогаз-Україна" Андрій Коболєв написав у Facebook. Водночас чиновник зазначив, що позиція Данії змогла "затримати проєкт на деякий час".

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"Ми очікували цього рішення протягом осені. Принципова позиція Данії затримала проєкт на деякий час, але геополітичну зброю неможливо зупинити інструментами, які регулюють виключно торгові відносини", – написав він.

За його словами, ефективною протидією агресії наразі є санкції західних країн.

"Плануємо максимально підтримати українських дипломатів в цьому напрямку. Ще важливішим стає завершення реформи ринку газу і повне впровадження європейського енергетичного законодавства України. Це законодавство буде захищати нас так само, як захищає споживачів Євросоюзу", – додав він.

Як вказав Коболєв, зберігається значення арбітражних і судових розглядів між "Нафтогазом" і "Газпромом", а також якісний анбандлінг, який дозволить Україні залучити потужного західного партнера до управління українською ГТС.

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Тема
Північний потік - 2
Особа
Андрій Коболєв
Місце
Україна
Тег
Північний потік - 2
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Нетарасик Айван
Нетарасик Айван
чо делать будим?
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Северо-Запад Эдуард
Северо-Запад Эдуард
У Нафтагаза траур, как теперь переговоры с Газпромом вести!
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Привет, щэнэвмэрлыки! Как дела? Семья, дети? Все скачите? - Ну-ну...
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