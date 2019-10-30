"Ми чекали!" Україна відреагувала на зраду Данії щодо газопроводу Путіна

Рішення уряду Данії видати дозвіл на будівництво російського трубопроводу "Північний потік – 2" було неминучим та очікуваним.
Про це глава компанії НАК "Нафтогаз-Україна" Андрій Коболєв написав у Facebook. Водночас чиновник зазначив, що позиція Данії змогла "затримати проєкт на деякий час".
"Ми очікували цього рішення протягом осені. Принципова позиція Данії затримала проєкт на деякий час, але геополітичну зброю неможливо зупинити інструментами, які регулюють виключно торгові відносини", – написав він.
За його словами, ефективною протидією агресії наразі є санкції західних країн.
"Плануємо максимально підтримати українських дипломатів в цьому напрямку. Ще важливішим стає завершення реформи ринку газу і повне впровадження європейського енергетичного законодавства України. Це законодавство буде захищати нас так само, як захищає споживачів Євросоюзу", – додав він.
Як вказав Коболєв, зберігається значення арбітражних і судових розглядів між "Нафтогазом" і "Газпромом", а також якісний анбандлінг, який дозволить Україні залучити потужного західного партнера до управління українською ГТС.
Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав:
Данія в середу, 30 жовтня, видала дозвіл на будівництво газопроводу "Північний потік-2" у виключній економічній зоні країни.
Комітет Сенату США в липні пухвалив законопроєкт про введення санкцій проти компаній і приватних осіб, що беруть участь в будівництві газопроводу "Північний потік-2" з Росії до Німеччини.
Адміністрація Дональда Трампа вважає, що цей проєкт посилить економічний вплив Москви на Європу.
Російський "Газпром" очолює проєкт, тоді як інші учасники надають фінансову підтримку – це Shell, німецькі Uniper і Wintershall, австрійська OMV і французька Engie. OMV також публічно висловилася на підтримку "Північного потоку-2".
Проєкт зіткнувся з юридичними викликами з боку Європи, яка змінює свої енергетичні правила, зокрема регулювання цього газопроводу.
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