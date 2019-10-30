"Ми чекали!" Україна відреагувала на зраду Данії щодо газопроводу Путіна

Рішення уряду Данії видати дозвіл на будівництво російського трубопроводу "Північний потік – 2" було неминучим та очікуваним.

Про це глава компанії НАК "Нафтогаз-Україна" Андрій Коболєв написав у Facebook. Водночас чиновник зазначив, що позиція Данії змогла "затримати проєкт на деякий час".

"Ми очікували цього рішення протягом осені. Принципова позиція Данії затримала проєкт на деякий час, але геополітичну зброю неможливо зупинити інструментами, які регулюють виключно торгові відносини", – написав він.

За його словами, ефективною протидією агресії наразі є санкції західних країн.

"Плануємо максимально підтримати українських дипломатів в цьому напрямку. Ще важливішим стає завершення реформи ринку газу і повне впровадження європейського енергетичного законодавства України. Це законодавство буде захищати нас так само, як захищає споживачів Євросоюзу", – додав він.

Як вказав Коболєв, зберігається значення арбітражних і судових розглядів між "Нафтогазом" і "Газпромом", а також якісний анбандлінг, який дозволить Україні залучити потужного західного партнера до управління українською ГТС.

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