Генштаб ЗСУ придбав позолочені ручки Parker на 300 тисяч гривень

Фінансове управління Генштабу ЗСУ за 308 тисяч гривень придбало 80 подарункових ручок фірм Parker і Waterman з оздобою із позолоти.

Про це йдеться на сайті електронних закупівель "Прозорро", повідомили "Наші гроші". Переможцем оголошено приватне підприємство "МАЙ-ЧАС", пропозиція якого на 1676 грн виявилася дешевшою за суму, яку просила фізособа – підприємець Людмила Чкалова.

Які ручки купили в Генштабі

Ручка Waterman із гравіюванням "Від Головнокомандувача Збройних сил України" – 18 шт.;

Ручка Parker із гравіюванням "Від Головнокомандувача Збройних сил України" – 40 шт.;

Ручка Parker кулькова із зображенням тризуба – 22 шт.

"Найдорожчими є десять ручок Parker Sonnet 17 Matte Black Lacquer GT FP F 84 811 із корпусом із лакованої латуні та позолоченою кліпсою і золотим пером із чеканним візерунком по 8760 грн. На сайті ексклюзивного дистриб’ютора виробника Parker в Україні такі ручки продаються без гравіювання у фірмовій коробці по 6105 грн", – зазначив сайт.

Також Генштаб купив двадцять ручок Waterman Perspective Black GT із корпусом із лакованої латуні та позолоченими деталями, зокрема кліпсою, по 6870 грн. Із них десять будуть типу ролер і десять перового типу. "На ринку такі ручки-ролери продаються без гравіювання у фірмовій коробці по 5167–5168 грн., а перові ручки – по 5748 грн", – йдеться в повідомленні.

Крім того, ще десять латунних ручок Parker IM 17 Black GT FP F 22011 замовили по 2940 грн., десять латунних ручок Parker Urban 17 Muted Black GT RB 30022 – по 2940 грн., десять латунних ручок Parker IM 17 Black GT RB 22022 – по 2340 грн. і 22 сталеві ручки Parker Jotter 17 SS GT BP Тризуб 16032-TR3 – по 672 грн. Усі вони з позолотою деталей.

Сайт зазначив, що під час торгів ціна не опускалася.

Один із варіантів ручок. Prozorro

Закупівля ручок для Генштабу. Prozorro

Подарункові ручки, які придбав Генштаб. Prozorro

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