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Генштаб ЗСУ придбав позолочені ручки Parker на 300 тисяч гривень

Ярослав Маркін
Ярослав Маркін
Ринки та компанії
10,2 т.
Генштаб ЗСУ придбав позолочені ручки Parker на 300 тисяч гривень

Фінансове управління Генштабу ЗСУ за 308 тисяч гривень придбало 80 подарункових ручок фірм Parker і Waterman з оздобою із позолоти.

Про це йдеться на сайті електронних закупівель "Прозорро", повідомили "Наші гроші". Переможцем оголошено приватне підприємство "МАЙ-ЧАС", пропозиція якого на 1676 грн виявилася дешевшою за суму, яку просила фізособа – підприємець Людмила Чкалова.

Які ручки купили в Генштабі

  • Ручка Waterman із гравіюванням "Від Головнокомандувача Збройних сил України" – 18 шт.;

  • Ручка Parker із гравіюванням "Від Головнокомандувача Збройних сил України" – 40 шт.;

  • Ручка Parker кулькова із зображенням тризуба – 22 шт.

"Найдорожчими є десять ручок Parker Sonnet 17 Matte Black Lacquer GT FP F 84 811 із корпусом із лакованої латуні та позолоченою кліпсою і золотим пером із чеканним візерунком по 8760 грн. На сайті ексклюзивного дистриб’ютора виробника Parker в Україні такі ручки продаються без гравіювання у фірмовій коробці по 6105 грн", – зазначив сайт.

Також Генштаб купив двадцять ручок Waterman Perspective Black GT із корпусом із лакованої латуні та позолоченими деталями, зокрема кліпсою, по 6870 грн. Із них десять будуть типу ролер і десять перового типу. "На ринку такі ручки-ролери продаються без гравіювання у фірмовій коробці по 5167–5168 грн., а перові ручки – по 5748 грн", – йдеться в повідомленні.

Крім того, ще десять латунних ручок Parker IM 17 Black GT FP F 22011 замовили по 2940 грн., десять латунних ручок Parker Urban 17 Muted Black GT RB 30022 – по 2940 грн., десять латунних ручок Parker IM 17 Black GT RB 22022 – по 2340 грн. і 22 сталеві ручки Parker Jotter 17 SS GT BP Тризуб 16032-TR3 – по 672 грн. Усі вони з позолотою деталей.

Сайт зазначив, що під час торгів ціна не опускалася.

Один із варіантів ручок.
Закупівля ручок для Генштабу.
Подарункові ручки, які придбав Генштаб.

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