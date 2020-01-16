Генпрокурора обдурив Кремль, а Україна може втратити перспективу військового флоту: що стоїть за арештом "Океану"

Офіс генерального прокурора України заявив про арешт майна миколаївського суднобудівного заводу "Океан". Цей факт викликав масу питань, на які вирішили відповісти новий власник заводу Василь Капацина та ліквідаторка Ірина Сербін, яка здійснювала фінансове оздоровлення "Океану".

Вони зібрали пресконференцію, під час якої розповіли про те, як колишні власники – люди, близькі до Кремля – намагаються перешкодити відродженню заводу, здатного забезпечити будівництво в Україні військових кораблів. Заради цього росіяни та їхні прибічники в Україні через народного депутата В'ячеслава Медяника знайшли вихід на прокурорів ОГПУ. Наразі останні завдяки процедурі арешту майна блокують господарську діяльність суднозаводу, повторюючи "методи" своїх попередників.

Про те, що відбувається на миколаївському заводі та як Україна ризикує втратити одне з найважливіших стратегічних підприємств – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Що трапилося?

У понеділок, 13 січня, Печерський районний суд Києва за клопотанням прокуратури заарештував майно ліквідованого ПАТ "Миколаївський суднобудівний завод "Океан". Про це відзвітував Офіс генерального прокурора у своєму Telegram-каналі.

Там заявили, що зараз триває кримінальне провадження за фактом доведення до банкрутства та незаконного заволодіння майном ліквідованого ПАТ "МСЗ "Океан". А арешт накладено нібито з метою збереження цього майна.

Що заарештували – поки незрозуміло

Сам факт арешту майна викликає численні запитання. Василь Капацина досі не бачив постанови Печерського суду, в якому говорилося б про що конкретно йдеться. Ліквідаторка Ірина Сербін прокоментувала обидва варіанти.

Якщо арешт наклали на власність ПАТ "МСЗ "Океан", то вона була продана ЦВК (цілісний майновий комплекс) ще в 2018 році на відкритих торгах за 122 млн грн компанії Василя Капацини ТОВ "Торговий дім "Аннона".

Миколаївський "Океан" справа

У іншому разі передбачається, що мова про майно новоствореного ТОВ "Суднобудівний завод "Океан". Тоді для останнього виникає ризик втратити клієнтів і в підсумку припинити діяльність.

За припущенням Василя Капацини, арешт накладено на сухий і плавучий док, корпуси й лінії, цехи, обладнання – фактично, на всю виробничу базу заводу.

Сам же факт арешту він вважає спецоперацією російської ФСБ спільно з Ігорем Юсуфовим (колишній міністр енергетики РФ, член ради директорів російського "Газпрому"), який з 2008 року був фактичним бенефіціаром (власником) "Океану".

Причім тут ФСБ і Юсуфов

Ще в 2008 році люксембурзька компанія FLC-West Holding, за якою стояла російська ФЛК, купила 70% акцій у норвезької Aker Yards, яка володіла зокрема й "Океаном". Власниками FLC-West Holding і російської ФЛК була компанія Tamplestowe – її представляв той самий Ігор Юсуфов. Фактично, так він і почав володіти заводом. Тоді ж "Океан" і почав поступово в'янути, оскільки в наявності суднобудівних активів у України росіяни аж ніяк не були зацікавлені.

"До середини 2011 року заборгованість (за зарплатою) для 5,5 тис. працівників становила 6 місяців", – поділився Капацина.

У 2011 році було розпочато процедуру банкрутства підприємства, з якої вийшли після часткового погашення боргів до початку 2012-го. Але через пів року "Океан" знову збанкрутував.

Василь Капацина, який розпочав відповідну процедуру шляхом придбання прав вимоги боргу в кредиторів "Океану" в 2015 році, розраховував, що вже в 2016 році вона буде завершена проведенням у процесі ліквідації торгів з продажу майна, і завод отримає нового інвестора.

Але російські власники, які практично довели "Океан" до стійкої неплатоспроможності, залишилися б тоді ні з чим і припинили б впливати на долю підприємства. Тож до гри приєднався Ігор Ігнатов – за словами Капацини, представник інтересів Ігоря Юсуфова.

До речі, в тому, що це стало можливим, Капацина прямо звинувачує колишнього генерального прокурора Юрія Луценка.

"Луценко скоїв злочин перед українським народом. Заходить до нього кума Оксана Білозір, розповідає йому про завод, каже, що є власник – Ігор Ігнатов. Громадянин України Ігор Ігнатов представляє інтереси Юсуфова, і я готовий дати свідчення в центральному офісі СБУ. Ба більше, я про це говорив після купівлі заводу: Ігнатов працює на Федеральну службу безпеки Росії", – сказав Василь Капацина, в колишньому професійний контррозвідник української спецслужби.

Ігор Ігнатов – відома особа в злочинному світі України. Він колишній секретар Федерації профспілок України, більш відомий у ЗМІ як член ОЗУ "Капітошка", причетної до спроб рейдерських захоплень ринку "Озерка", Одеського припортового заводу, порту Південний, Черкасигаз. Ігнатов був дуже щільно пов'язаний із сумнозвісним "смотрящим" Запоріжжя в епоху Віктора Януковича Євгеном Анісімовим (він же "Онісім", він же "Клоун"). У вересні 2017 року Ігнатова заарештовували за клопотанням детективів НАБУ за звинуваченням у заволодінні і легалізації майже 40 млн грн коштів держпідприємства "Укрхімтрансаміак".

Як порт став переправним пунктом для контрабанди

Завдяки старанням Ігнатова, у вересні 2016 року Печерський районний суд Києва (суддя Олег Білоцерківець) за клопотанням ГПУ заарештував майно заводу "Океан", який на той час проходив процедуру ліквідації, щоб незабаром скинути історичні борги, накопичені в процесі розбірок різних олігархів, і фінансово оздоровитися. Після цього зусиллями СБУ та Генеральної прокуратури завод був переданий під контроль представнику компанії Zonel Operations Ltd, яку пов'язують із Юсуфовим, Леоніду Шумилу, директору ТОВ "Океан-Судноремонт".

За період "відповідального зберігання" завод використовувався як незаконний порт, а з його території вивозилося майно для здачі на металобрухт. На території заводу без відповідного контролю та портових зборів здійснювалася контрабанда товарів з-за кордону, зокрема із Російської Федерації, звідки в Миколаїв прибували вантажні судна.

Крім того, на пресконференції Ірина Сербіна розповіла, що під час перебування в руках Ігнатова й Шумила завод втратив майже 40 млн грн.

"За два роки Генпрокуратура все-таки знайшла в собі сміливість вивчити всі матеріали справи і повернула майно мені як ліквідаторці. За результатами інвентаризації, після такого "відповідального зберігання" підприємство втратило майна на 40 мільйонів", – заявила вона.

Весь цей час Ігнатову допомагали контролювати ситуацію люди, так чи інакше пов'язані з президентом Порошенком. Зокрема народна депутатка Оксана Білозір. Остання постійно писала грізні звернення в ГПУ з проханням навести лад на заводі "Океан" і водночас влаштувала на роботу в "Океан-Судносервіс" свого сина, про що повідомляли ЗМІ. Ігор Ігнатов був офіційним депутатським помічником Білозір.

Заради "Океану" Кремль ввів в оману Рябошапку

Нинішній власник "Океану" впевнений, що питання про арешт контролює чинний генеральний прокурор Руслан Рябошапка, якого обманули російські спецслужби.

"Відбувається спецоперація зі знищення стратегічного підприємства України. І, на жаль, руками правоохоронної системи. І мені достеменно відомо, що це питання контролює пан Рябошапка. Його ввели в оману. Я ніколи не думав, що отримаю такий удар від Генеральної прокуратури. Це неприпустимі речі: знищувати українське підприємство, що підіймається з колін", – підкреслив Василь Капацина.

Також під час пресконференції Капацина звернувся до Рябошапки з проханням допитати його. Він обіцяє відповісти на всі питання, що цікавлять прокуратуру, і надати докази того, що завод "Океан" намагаються знищити за допомогою російських спецслужб.

Ризики не тільки для заводу, але й для України

Також Василь Капацина розповів про те, що трапиться, якщо ситуація не проясниться і майно заводу так і залишиться під арештом. За його словами, це загрожує навіть обороноздатності України, адже "Океан" спроможний будувати повнокомплектні військові кораблі – один із небагатьох.

"По дорозі мені зателефонували з Міністерства оборони України, всі питають: "Що це?" Єдиний завод, який ми намагаємося відновити, здатний будувати військові кораблі для Військово-морських сил України. Сьогодні на виході конкретне замовлення Міністерства оборони, всі розуміють, що таке замовлення може виконати єдиний суднобудівний актив України – "Океан", – підкреслив він.

Крім того, держава ризикує втратити дуже перспективне підприємство. Вже зараз на ньому працює 700 осіб, а до літа планували збільшити кількість робочих місць до 1000. Туди їдуть працювати українці, які до цього їхали на заробітки за кордон, а одна з цілей Капацини – це їхнє повернення на Батьківщину, до своїх родин.

На момент арешту в заводу в роботі було шість іноземних замовлень. Однак після дій Офісу генпрокурора все це може бути безповоротно втрачено.

завод Океан справа

"У замовника виникає питання: а як тепер ми тепер будемо виконувати замовлення, якщо завод заарештований? Мене як власника цікавить: а хто мені компенсує простій? Співробітників: що буде з ними, якщо не буде замовлень? Який замовник прийде, коли завод заарештований? Наші працівники знову роз'їдуться на європейські верфі?" – запитує інвестор підприємства.

Також, за словами Капацини, його команда в 2019 році інвестувала 1,5 млн доларів у модернізацію обладнання заводу "Океан", було сплачено 44,9 млн грн податків. Водночаспісля пресконференції він уточнив, що на 2020 рік інвестиції в модернізацію заводу заплановано на рівні 5 млн доларів.

Фактично, зараз відбувається дуже дивна ситуація – підприємство заарештовують, ґрунтуючись на заявах все того ж Ігоря Ігнатова, що представляє інтереси колишніх російських власників. Але нового власника, який купив завод на відкритих торгах і вже інвестував в його відродження чималі кошти, в ОГ слухати не хочуть. А призвести це може до того, що завод знову потрапить в руки людей, які б лобіювали інтереси Кремля.

OBOZREVATEL закликає генерального прокурора Руслана Рябошапку взяти до уваги сказане Капациною на пресконференції, особисто вислухати його позицію і об'єктивно розібратися в ситуації, не відкладаючи справу в довгу шухляду.

Також звертаємо увагу на ситуацію й особисто президента Володимира Зеленського: на півдні України зараз існує стратегічне підприємство, здатне забезпечити країні військовий флот. Його не можна втрачати, а тим паче дати знищити на догоду Кремлю!

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