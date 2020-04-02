"Газпром" заплатив Україні за транзит газу, якого не було

Транзит газу через Україну в першому кварталі 2020 року впав у 2 рази в порівнянні з обсягами, які були прокачані у минулі роки.
При цьому російський "Газпром", незважаючи на зниження обсягів, заплатив за повною вартістю – до цього його зобов'язує контракт. Про це йдеться в звіті, який опубліковано на сайті Оператора ГТС України в четвер, 2 квітня.
Транзит газу
Так, в березні 2020 року Україна прокачала 4,6 млрд куб. м природного газу в країни ЄС і Молдови. У порівнянні з лютим це більше на 18%, але на 36% менше (на 2,6 млрд куб. М), ніж в березні 2019 року.
"За підсумками першого кварталу 2020 року транзит газу через ГТС України склав 11,1 млрд куб, що на 53% менше у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року. Обсяги транзиту зменшились фактично в 2 рази порівняно з середнім значенням січня-березня за 2014-2019 роки. Разом з тим, з початку 2020 року потужності для транзиту газу з РФ повністю оплачені ПАТ"Газпром" відповідно до нової транзитної угоди та в розрахунку 65 млрд куб. м на рік (178 млн куб. на добу)", – повідомили в компанії.
Як упали об'єми транзиту газу
Оператор ГТС України
Варто відзначити, що Україна прокачує не лише російський газ. У першому кварталі 2020 року почала діяти нова послуга shourt-haul, яка дає можливість замовляти транзит газу між країнами ЄС через українську ГТС. А в березні Оператор ГТС вже прокачав перші обсяги газу на замовлення відомого німецького енергетичного трейдера по маршруту Угорщина-Словаччина.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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