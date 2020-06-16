"Газпром" засекретив поставки газу в "ЛДНР"

Російський "Газпром" вперше з 2015 року перестав публікувати дані про постачання газу в "ЛДНР". До цього компанія віддала "республікам" сировини майже на $3 млрд.

Газопостачанням окупованих територій монополіст займався з лютого 2015 – нібито з гуманітарних міркувань. Рахунки компанія виставляла "Нафтогазу" (хоча оплату не отримувала), але на початку 2020 року офіційно поставки припинила. Про цього говориться в матеріалі "Комерсанта".

"У "Газпромі" повідомили, що перестали розкривати обсяги поставок в "ЛНР" і "ДНР" через відсутність контракту з "Нафтогазом", відмовившись від подальших коментарів", – сказано в публікації.

При цьому у виданні впевнені – газ на окуповані Росією території продовжує йти, але за іншими схемами. Ймовірно, припустили автори, вони можуть бути такими:

поставки можуть бути організовані через компанію-посередника, яка не боїться потрапити під санкції через роботу з невизнаними республіками;

поставки в "ЛНР" і "ДНР" можуть бути класифіковані як газ, що йде на технологічні потреби газотранспортної системи (ГТС), оператором якої є "Газпром".

Заплатять росіяни

У публікації йдеться, що, найімовірніше, поставки відновили за другою схемою. Витрати "ЛДНР" за нею в рамках всієї ГТС Росії дуже невеликі – близько 6–7%, що малопомітно на тлі річних коливань.

"Схожа схема застосовується для енергопостачання "ЛНР" і "ДНР" з Росії після відмови України від поставок туди електроенергії: ці "гуманітарні поставки" списуються на технологічні втрати Федеральної мережевої компанії і враховуються при розрахунку тарифів для російських споживачів", – сказано в публікації.

Всього в "республіки" "Газпром" поставив близько 12 млрд кубометрів газу. Вартість цього газу, виходячи з середньої ціни імпорту газу в Україну у 2015–2019 роках, становить $2,91 млрд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський "Газпром" через обвал рубля вперше за останні 10 років у I кварталі 2020 року одержав збитків на 306 млрд рублів (приблизно $4,135 млрд).

Приватна військова компанія російського газового монополіста "Газпром" нібито перестала приймати до свого складу найманців, що мають досвід участі у війні на Донбасі. У середовищі терористів припустили, що це може бути пов'язано з підготовкою до чергового загострення на сході України.