"Газпром" віддав свої судна через США: чи зможуть добудувати "Північний потік-2" і чого чекати Україні

Російський державний "Газпром" переписав свої судна, які повинні були добудувати "Північний потік-2", на іншу компанію. Так нібито намагаються уникнути нових санкцій США.

Трубопровід в обхід України повинні були запустити ще торік. Але щомісяця спливають усе нові перепони: то не дають екологічний дозвіл, то бояться санкцій, то нерест тріски або нові газові директиви ЄС.

Про те, навіщо "Газпром" позбувся судів і до чого це призведе – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

"Газпром" злякався санкцій США?

Російський газовий гігант "Газпром" позбувся своїх судів: офіційно йому не належить ні "Академік Черський" (здатний добудувати "Північний потік-2"), ні судна постачання "Остап Шеремета" і "Іван Сидоренко". Таку зміну помітили російські журналісти, які не виявили їх у списках флоту компанії.

Це робиться для того, щоб перед вищим керівництвом Росії показати, що компанія робить усе, щоб обійти американські санкції й добудувати трубопровід, розповідає OBOZREVATEL партнер консалтингового агентства RusEnergy Михайло Крутіхін.

Мовляв, якщо добудовували "Північний потік-2" судна, які належать не "Газпрому", а інший компанії, то санкції США повинні вводити проти тієї самої "іншої" компанії.

"В американському законі про санкції йдеться, що санкціям підлягають навіть ті компанії, які через усілякі транзакції намагалися приховати свою участь у діяльності, за яку передбачено введення санкцій. Те, що "Газпром" вживає будь-які заходи, це абсолютно не сприятиме позбавленню від санкцій. Закон є закон. Усе це робиться тільки для того, щоб відзвітувати перед керівництвом, мовляв, "Газпром" робить усе можливе, щоб завершити проєкт", – говорить Крутіхін.

Американські санкції дійсно можуть стати великим ударом для будь-якої компанії, зокрема й "Газпрому". Отримати технології, скористатися фінансовою системою, взяти кредит або знайти партнера буде значно складніше. Як поведе себе російська компанія в цій ситуації, поки не відомо.

Видання "РБК" повідомило, що джерела в "Газпромі" упевнені: "санкційні ризики через роботу судна нівельовані". Мабуть, там дійсно вірять, що досить переписати судна – і проблему буде вирішено.

Чи добудують Північний потік-2 nord-stream2.com

Чи добудують "Північний потік-2"?

Український аналітик Єгор Комов, який пильно стежив за будівництвом газопроводу, впевнений: цього року добудувати "Північний потік-2" не вдасться в будь-якому разі. "Затримка вже на рік. Данія до 3 серпня не дасть дозволу. А там уже все залежить від того, скільки" Газпром "готовий заплатити за трубопровід. І тут навіть не справа в грошах. Санкції, обмеження, в майбутньому це все призведе до масштабних наслідків, за які доведеться розплачуватися не один рік", – розповідає OBOZREVATEL Комов.

Крутіхін же додає: поки взагалі нічого не відомо. Данія не дозволить працювати "Академіку Черському", поки не будуть мати інформацію про те, як застрахована його діяльність. А страхову компанію поки не знайшли. Всі бояться американських санкцій, не хочуть його страхувати

До слова, низку проблем і затримки через нові санкції США прогнозують і незалежні експерти. Наприклад, такого висновку дійшли й фахівці Атлантичної ради.

"Тепер будуть затримки, поки, сподіваюся, нове законодавство США не стане законом. Посилені санкції будуть діятимуть як частина щорічного закону про затвердження державної оборони цієї осені. Крім того, робота не може початися доти, доки датське рішення не буде підтверджене після подання апеляції, не закінчиться сезон нересту тріски й погода в цьому регіоні не порушить діяльність у морі", – написав у своєму блозі на сайті організації науковий співробітник Центру Євразії Атлантичної ради Даян Френсіс.

Україні таки не загрожує зупинка транзиту навіть у тому разі, якщо "Північний потік-2" запустять. Росія вже обмежує поставки газу через Польщу, а ось від української газотранспортної системи відмовитися не може. Справа в тому, що ще в кінці минулого року "Нафтогаз" підписав новий контракт із "Газпромом", який гарантує прокачування 178 млн кубометрів газу на добу.

Тобто від української ГТС "Газпром" відмовитися не може. Контракт буде діяти п'ять років. І навіть якщо до того моменту "Північний потік-2" добудують, ніхто не може точно сказати, чи не буде Європа через кілька років споживати скраплений газ зі США або перейде на альтернативні джерела енергії.