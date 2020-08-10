"Газпром" три місяці поспіль продавав газ за збитковими цінами

Середня ціна експорту газу "Газпрому" у червні 2020 року знизилася до $82 за тисячу кубометрів. Це нижче вартості беззбиткових поставок в Європу, які знаходяться на рівні $105 за тисячу кубів.

Це випливає з даних Федеральної митної служби Росії, повідомив "Интерфакс".

З чого складається ціна газу

За підрахунками агентства, рентабельний рівень експорту для "Газпрому" знаходиться не нижче $100 за 1 тис. кубометрів:

$13 – собівартість видобутку;

$14 – ПВКК (податок на видобуток корисних копалин);

$27 – транспортування по Росії;

мінімум $20 – транспортування до цільових ринків Європи

"Разом понад $70, а потім треба додати мито в 30%. А за оцінкою Fitch Ratings, рівень беззбитковості – це $105 за тисячу кубів", – сказано в публікації.

У січні 2020 року, за даними Федеральної митної служби РФ, середня ціна за експортним портфелю "Газпрому" була $162, в лютому – $143, в березні – $125, в квітні – $109, в травні – $94 за тисячу кубометрів.

"Таким чином, вже другий звітний місяць "Газпром" продає газ за кордон зі збитком", – підсумувало агентство.

При цьому, спотова ціна газу на голландській TTF 4 серпня досягла найвищого з квітня рівня в $80 за 1 тис. кубів. Отже, і в липні "Газпром" був змушений продавати газ за збитковими цінами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, середня ціна експорту газу "Газпрому" в травні 2020 року знизилася до $ 94 за тисячу кубометрів, що є нижчою за вартість беззбиткових поставок в Європу.