"Газпром" рекордно знизив транзит газу через Україну: поставки впали до історичного мінімуму

Ринки та компанії 15:54, 30.05.2020

З початку року "Газпром" транспортував через Україну близько 20 мрд кубометрів, це на 46% менше, ніж за аналогічний період минулого року. При збереженні такого темпу, річний обсяг транзиту може скласти 52-55 млрд куб. м, що стане найнижчим показником за всю історію ГТС України.

Про це повідомили в прес-службі української ГТС. У січні-травні 2020 го середній добовий режим транзиту склав 132 млн куб. м газу, а з березня він зафіксувався на рівні 150-155 млн куб. м / добу.

Разом з тим, з початку року "Газпром" повністю оплачує заброньовано потужності для транзиту газу з РФ (65 млрд куб. М на 2020 рік). Зі свого боку Україна виконує всі добові заявки.

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