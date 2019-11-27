"Газпром" програв суд Україні: у "Нафтогазі" заявили про повну перемогу

Україна виграла апеляцію у Стокгольмському арбітражі у "газовій справі" проти російського "Газпрому".

Про це у середу, 27 листопада, повідомив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко у Facebook. "Ми виграли апеляцію за першою скаргою Газпрому на рішення Стокгольмського арбітражу!", – написав Вітренко.

Росія намагалася оскаржити рішення, за яким "Газпром" змусили виплатити "Нафтогазу" $2,56 млрд (а також відсотки), але програла.

"Відхилено апеляцію "Газпрому" на окреме рішення, винесене у Стокгольмі 31 травня 2017 року. В тому рішенні, між іншим, повністю скасовувалися вимоги Газпрому щодо "бери або плати", – уточнили у "Нафтогазі".

Рішення щодо контракту на поставку виносили у два етапи. Окреме рішення винесене 31 травня 2017 року. Газпром оскаржив це рішення 7 листопада 2017 року. Ця апеляція 27 листопада 2019 року відхилена.

Зобов'язали платити відшкодування

Також "Газпром" тепер має заплатити Україні понад 1 млн євро компенсації за судові витрати. Про це йдеться у рішенні апеляційного суду округу Свеа у м. Стокгольм, неофіційний переклад якого опублікував Вітренко.

"Газпром має компенсувати Нафтогазу витрати на судовий процес у розмірі 1 021 774,26 євро та 1 млн 650 тис грн, з яких 1 млн юридичні витрати, і платити відсотки відповідно до Секції 6 Акту про відсотки на ці дві вищезазначені суми з моменту винесення рішення суду і до моменту здійснення оплати", – йдеться у рішенні суду..

Також Апеляційний суд відхилив запит "Газпрому" щодо компенсації витрат на судовий процес і не дозволив йому засекретити результати справи. А ще судді вказали, що це рішення не можна оскаржити.

"Які кому ще потрібні докази, що наші вимоги не є "абсурдними", що рішення Стокгольмського арбітражу є обґрунтованими, і що "Газпрому" ці рішення Стокгольмського арбітражу треба просто виконувати?", – додав Вітренко.

Попереду ще два судових етапи

Глава правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв у Facebook повідомив, що Апеляційний суд округу Свеа відхилив апеляцію "Газпрома" на перше із трьох рішень Стокгольмського арбітражу. Попереду суди з приводу ще двох рішень.

"Усні слухання у справі за заявою "Газпрому" про оскарження другого арбітражного рішення (остаточне у справі щодо купівлі-продажу газу) має бути розглянуте у лютому 2020 року. Слухання з апеляції на третє рішення (щодо транзитного контракту) заплановане на осінь наступного року", – написав Коболєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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