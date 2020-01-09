"Газпром" прийняв несподіване рішення щодо постачання газу на окупований Донбас

Російський "Газпром" повністю відмовився від компенсації за поставки газу на окупований Донбас в рамках договору з Україною.
Про це повідомив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко на прес-конференції у четвер, 9 січня.
Він заявив, що угода не передбачає повернення російській стороні конфіскованих активів, тому в рамках врегулювання "Газпром" і відмовився від компенсації.
"Газпром", за словами Вітренко, погодився з тим, що "вартість конфіскованих в Україні його активів уже ніколи не буде повернута і компенсована, тому питання закрите".
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Як повідомляв OBOZREVATEL:
30 грудня 2019 року Україна і Росія підписали договір про транзит газу. Досягнуті домовленості, втім, далеко не всі вважають кращим з можливих результатом.
Кабінет міністрів України схвалив підписання мирової угоди щодо газової суперечки АМКУ з російським "Газпромом" на суму $ 7,4 млрд.
5 січня стало відомо, що "Газпром" повністю оплатив транзит газу через Україну, незважаючи на зниження обсягів його прокачування.
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