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9 січня • оновлено в 19:21
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"Газпром" прийняв несподіване рішення щодо постачання газу на окупований Донбас

4.6т
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Російський "Газпром" повністю відмовився від компенсації за поставки газу на окупований Донбас в рамках договору з Україною.

Про це повідомив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко на прес-конференції у четвер, 9 січня.

Він заявив, що угода не передбачає повернення російській стороні конфіскованих активів, тому в рамках врегулювання "Газпром" і відмовився від компенсації.

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"Газпром", за словами Вітренко, погодився з тим, що "вартість конфіскованих в Україні його активів уже ніколи не буде повернута і компенсована, тому питання закрите".

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Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Російсько-український конфлікт Поставки газу в Україну
Особа
Юрій Вітренко
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Kuksov Micha
Kuksov Micha
Газпром поставляет газ на Донбасс, потому что Донбасс -Россия!
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Так а за что платить то???из никто не просил никто этот газ не принимал со стороны Украины нет даже сути этого дела))))ни один суд бы не принял из сторону)))сами дали сами и платите Украина то не просила)))))вот и отказались а вернее поняли что хрен что обломиться)))))))
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Mega Death
Mega Death
Артеллерист Моня, Смешные вы xoxлы)) У вас часть территории в виде Донбасса ушла , а вы радуетесь, что за них платить не придётся?))))
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