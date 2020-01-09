"Газпром" прийняв несподіване рішення щодо постачання газу на окупований Донбас

Російський "Газпром" повністю відмовився від компенсації за поставки газу на окупований Донбас в рамках договору з Україною.

Про це повідомив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко на прес-конференції у четвер, 9 січня.

Він заявив, що угода не передбачає повернення російській стороні конфіскованих активів, тому в рамках врегулювання "Газпром" і відмовився від компенсації.

"Газпром", за словами Вітренко, погодився з тим, що "вартість конфіскованих в Україні його активів уже ніколи не буде повернута і компенсована, тому питання закрите".

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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