Гроші вже на рахунках: "Газпром" повністю розрахувався з Україною за транзит

Російський "Газпром" повністю оплатив транзит газу через Україну, незважаючи на зниження обсягів його прокачування.

Про це повідомив генеральний директор Оператора ГТС України Сергій Макогон у Facebook.

"Так як надходить багато запитань і бачу багато спекуляцій, я хотів би пояснити, що не дивлячись на те, що фізичні обсяги транзиту тимчасово знизилися до 35-45 млн м3 на добу, оператор ГТС отримує оплату в повному обсязі з розрахунку 178 млн м3 на добу", – написав він.

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Макогон уточнив, що гроші від "Газпрому" вже надійшли на рахунки Оператора ГТС України, так як послуги надаються за принципом передоплати.

При цьому, пресслужба Оператора ГТС повідомила, що з 1 січня виконує всі заявки "Газпрому" в повному обсязі: транспортується газ із РФ в країни ЄС і Молдову в режимі 35-45 млн кубометрів на добу. Це в п'ять разів менше, ніж у грудні 2019 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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