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5 січня • оновлено в 14:26
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Гроші вже на рахунках: "Газпром" повністю розрахувався з Україною за транзит

1.8т
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Російський "Газпром" повністю оплатив транзит газу через Україну, незважаючи на зниження обсягів його прокачування.

Про це повідомив генеральний директор Оператора ГТС України Сергій Макогон у Facebook.

"Так як надходить багато запитань і бачу багато спекуляцій, я хотів би пояснити, що не дивлячись на те, що фізичні обсяги транзиту тимчасово знизилися до 35-45 млн м3 на добу, оператор ГТС отримує оплату в повному обсязі з розрахунку 178 млн м3 на добу", – написав він.

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"Газпром" повністю розрахувався з Україною за транзит

"Газпром" повністю розрахувався з Україною за транзит

Цензор.НЕТ

Макогон уточнив, що гроші від "Газпрому" вже надійшли на рахунки Оператора ГТС України, так як послуги надаються за принципом передоплати.

При цьому, пресслужба Оператора ГТС повідомила, що з 1 січня виконує всі заявки "Газпрому" в повному обсязі: транспортується газ із РФ в країни ЄС і Молдову в режимі 35-45 млн кубометрів на добу. Це в п'ять разів менше, ніж у грудні 2019 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Поставки газу в Україну
Місце
Україна
Теги
Газпром транзит газу
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Кот Бегемот
Кот Бегемот
Газпром прокачивает 35, а платит за 178 млн м3, да ещё и по предоплате. По хоу Россия уже начала выплаты контрибуций за Донбасс..
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0
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Пожируйте за счёт ахрессара ещё пока
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3
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
"Это в пять раз меньше, чем в декабре 2019 года." Так что теперь, даже если и захотите спиzdить, то самую малость ...
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