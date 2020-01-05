Гроші вже на рахунках: "Газпром" повністю розрахувався з Україною за транзит

Російський "Газпром" повністю оплатив транзит газу через Україну, незважаючи на зниження обсягів його прокачування.
Про це повідомив генеральний директор Оператора ГТС України Сергій Макогон у Facebook.
"Так як надходить багато запитань і бачу багато спекуляцій, я хотів би пояснити, що не дивлячись на те, що фізичні обсяги транзиту тимчасово знизилися до 35-45 млн м3 на добу, оператор ГТС отримує оплату в повному обсязі з розрахунку 178 млн м3 на добу", – написав він.
"Газпром" повністю розрахувався з Україною за транзит
Цензор.НЕТ
Макогон уточнив, що гроші від "Газпрому" вже надійшли на рахунки Оператора ГТС України, так як послуги надаються за принципом передоплати.
При цьому, пресслужба Оператора ГТС повідомила, що з 1 січня виконує всі заявки "Газпрому" в повному обсязі: транспортується газ із РФ в країни ЄС і Молдову в режимі 35-45 млн кубометрів на добу. Це в п'ять разів менше, ніж у грудні 2019 року.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
30 грудня 2019 року Україна і Росія підписали договір про транзит газу. Досягнуті домовленості, втім, далеко не всі вважають кращим із можливих результатом.
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