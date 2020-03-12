"Газпром" зазнав величезних збитків: Путін показово відреагував

Доходи "Газпрому" від експорту газу за підсумками січня 2020 року впали на 41,1% в річному перерахунку – до $3 млрд. При цьому президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія від кризи лише виграє.

Про падіння доходів "Газпрому" випливає з матеріалів Федеральної митної служби Росії, передає "Росбалт". При цьому фізичний експорт газу за січень 2020 року порівняно із січнем 2019 року зменшився на 11,9% – до 18,3 млрд кубометрів.

Раніше стало відомо, що за лютий 2020 року російський "Газпром" прокачав транзитом через лише 76% від обсягу газу, за який заплатив Україні.

"Газпром" зазнає величезних збитків

"У лютому концерн надав дані до Дня інвестора компанії, з яких випливало, що чистий прибуток "Газпрому" за підсумками минулого року оцінювалася в $21,4 млрд у порівнянні з $23,3 млрд за 2018 рік. При цьому, вказував концерн, виручка зменшилася за 2019 рік до $126 млрд з $132 за 2018 рік", – йдеться в публікації.

Заступник голови "Газпрому" Фаміл Садигов цей провал пояснив "негативними умовами на європейському газовому ринку". Іншими словами, причина в провалі будівництва газопроводу "Північний потік-2", який Росія будує в обхід України, і приходу на європейський ринок великих постачальників скрапленого газу, які конкурують з РФ.

"Корисна турбулентність"

При цьому президент РФ Володимир Путін прокоментував обвал цін на нафту, який стався на вихідних. Він несподівано заявив, що він для Росії навіть корисний.

"Є всі шанси, щоб ключові галузі виробництва в Росії вийшли з цієї ситуації значно зміцнілими і готовими до подальшої дуже серйозної конкурентної боротьби. Це, безумовно, повинно позитивно позначитися і на всій російській економіці", – сказав Путін.

Есть все шансы, что ключевые отрасли выйдут из кризиса окрепшими, заявил Путин. Президент уверен, Россия пройдет этот турбулентный период достойно:https://t.co/rpc9n65avL pic.twitter.com/lMF4OJAMNw — ТАСС (@tass_agency) March 11, 2020

Таку самовпевненість глави "наддержави" тут же висміяли в соцмережах.

"У нього двадцять років один суцільний турбулентний період. Причому, завжди через власне нехлюйство, непрофесіоналізм і нескінченне самозамилування в колі дармоїдів і охоронців", – прокоментував блогер Рустем Адагамов.

Йому відповів Данило Лущілін: "Даремно ви так, у нього все цілком гідно, що стосується його друзів, бл*дей і т. п, а все решта все одно, не царська це справа, він і далі рулити збирається, не тому, що це його не дістало, а тільки тому, що він же обіцяв, що у пацанів все буде зашибісь".

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"Шанси є. Надії немає", – сумно погодився з Путіним користувач під ніком Льотчик.

"Ми 20 років з кимось боремося, нас принижують, ми огризається, говоримо, що перемогли, збиваємо, санкції, нас судять, програємо суди, знову перемогли, труїмо, ловлять, висилають, знову суди, нові санкції, нам тільки краще, знову криза. Трясе і турбулентність 20 років. Може змінити пілота?, – запитав Геннадій Котенко.

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Давайте уже начнем отдавать нефть бесплатно и заживем по-царски! pic.twitter.com/eZgWYAEkzQ — Усы Пескова (@Sandy_mustache) March 11, 2020

"Нам все на користь: санкції, падіння цін на нафту, падіння рубля. Вважаю і короновірус на користь. Живемо всупереч", – прокоментувала Зоя Агапова.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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