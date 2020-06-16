"Газпром" почав розбирати труби для транзиту газу через Україну

Юрій Сергієнко Ринки та компанії 23:13, 16.06.2020 Оновлено: 23:21, 16.06.2020

Російська корпорація "Газпром" почала демонтувати труби, якими газ поставляється через територію України.

Про це в інтерв'ю OilPoint заявив глава Оператора газотранспортної системи України Сергій Макогон. Він уточнив, що у такий спосіб російський монополіст хоче знищити навіть теоретичну можливість транзиту газу через нашу країну в майбутньому.

"Те, що "Газпром" почав демонтувати труби на своїй території, якими газ поставляється до кордону з Україною – це проблема, але ми на неї особливо вплинути не можемо. Фактично вони хочуть знищити навіть теоретичну можливість транзиту газу через Україну в майбутньому", – наголосив Макогон.

Він додав, що компанія не буде відмовлятися від "малого транзиту" – використання системи адресної закупівлі європейцями.

"Так, потужності стануть меншими, але ми зможемо виконувати невеликі обсяги транзиту – 20-30 мільярдів кубометрів. Він проходитиме тими ж трубами, якими відбуватимуться і внутрішні транспортування", – пояснив Макогон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Газпром" перестав публікувати дані про постачання газу в "Л/ДНР", які велися з лютого 2015 року нібито з гуманітарних міркувань.

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