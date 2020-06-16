"Газпром" почав розбирати труби для транзиту газу через Україну
Сергій Макогон заявив, що "Газпром" почав розбирати труби, що ведуть до України
Російська корпорація "Газпром" почала демонтувати труби, якими газ поставляється через територію України.
Про це в інтерв'ю OilPoint заявив глава Оператора газотранспортної системи України Сергій Макогон. Він уточнив, що у такий спосіб російський монополіст хоче знищити навіть теоретичну можливість транзиту газу через нашу країну в майбутньому.
"Те, що "Газпром" почав демонтувати труби на своїй території, якими газ поставляється до кордону з Україною – це проблема, але ми на неї особливо вплинути не можемо. Фактично вони хочуть знищити навіть теоретичну можливість транзиту газу через Україну в майбутньому", – наголосив Макогон.
Він додав, що компанія не буде відмовлятися від "малого транзиту" – використання системи адресної закупівлі європейцями.
"Так, потужності стануть меншими, але ми зможемо виконувати невеликі обсяги транзиту – 20-30 мільярдів кубометрів. Він проходитиме тими ж трубами, якими відбуватимуться і внутрішні транспортування", – пояснив Макогон.
Як повідомляв OBOZREVATEL, "Газпром" перестав публікувати дані про постачання газу в "Л/ДНР", які велися з лютого 2015 року нібито з гуманітарних міркувань.