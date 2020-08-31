"Газпром" оскаржив штраф на 50 млн євро через "Північний потік-2".

Російський "Газпром" оскаржив в польському суді штраф розміром в 50 млн євро, який отримав через відмову співпрацювати з польською владою в справі по будівництву "Північного потоку-2".

Інформація про це міститься в звіті за перше півріччя 2020 року, який було опубліковано на сайті компанії.

"24 серпня 2020 "Газпромом" були подані апеляційні скарги в компетентний суд Польщі на визначення антимонопольного органу Польщі (UOKiK) про обмеження доступу "Газпромом" до доказів, зібраних в ході розслідування щодо передбачуваної концентрації "Газпрому" і іноземних інвесторів в ході реалізації проєкту "Північний потік-2", – йдеться в документі.

У "Газпромі" зазначили, що при оскарженні штрафу в суді вони мають право його не оплачувати, поки суд не ухвалить рішення за їхнім позовом.

У чому звинуватили "Газпром"

Накладення штрафу на "Газпром" пов'язано зі створенням консорціуму для фінансування будівництва "Північного потоку-2", на що UOKiK не дав згоди. У зв'язку з цим президент UOKiK Томаш Хростний пред'явив звинувачення шести компаніям: "Газпрому" з Росії, Engie Energy зі Швейцарії та чотирьом із Нідерландів: Uniper, OMV, Shell і Wintershall.

Також президент UOKiK попросив "Газпром" надати документи, що мають стосунок до справи. Однак російська компанія відмовилася надати інформацію, хоча юридично була зобов'язана це зробити.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 серпня стало відомо, що Польський антимонопольний регулятор оштрафував "Газпром" на 213 млн злотих (50 млн євро) через відмову від співпраці в справі по будівництву "Північного потоку-2".

У листопаді 2019 року Управління захисту конкуренції Польщі з такої ж причини оштрафувало швейцарську компанію Engie на 40,3 млн євро.

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