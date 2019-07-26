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Росія готова на поступки Україні щодо газу: ЗМІ оприлюднили несподівані дані

17.3т Читати матеріал російською

"Газпром" має намір продовжити на невеликий термін контракт на транзит газу з Україною, щоб виграти час для завершення будівництва обхідних маршрутів поставок.

Про це повідомляють джерела Reuters. У Кремлі розмірковують над річним контрактом.

"Україна шукає довгострокову 10-річну угоду. Для нас це не вигідно, річна угода підійшла б, щоб ми набралися сил і запустили всі ці "потоки" ("Північний Потік-2" і "Турецький потік")", - сказало одне із чотирьох джерел видання.

Джерело з Європейського Союзу і два інших російських джерела, знайомих з думкою "Газпрому", підтвердили Reuters позицію Москви. Газпром і Міненерго Росії відмовилися від коментарів виданню.

У матеріалі наголошується, що європейські союзники України підтримують бажання країни і далі залишатися транзитним маршрутом для російського газу в Європу. "Це залишає [Москві, - Ред.] мало можливостей для прориву", - сказано в новині Reuters.

"Газпром" готовий до поступок6 ЗМІ

"Газпром" готовий до поступок6 ЗМІ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
ринок газу
Місце
Україна
Тег
Газпром
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Антошин Денис
Антошин Денис
Не пойму, в чем тут уступка. Вынужденная со стороны Газпрома мера пока не запустят обходные маршруты. На годик, думаю не больше. А затем транзит, считаю, тютю
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Грязнов Георгий
Грязнов Георгий
Заголовок: МОЩНЕЙШАЯ ПЕРЕМОГА, КРЕМЛЬ В ИСТЕРИКЕ. Первый же абзац статьи: зрада зрадная.
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Куни Чан
Куни Чан
Нормуль, самое смешное что Украина даже не собирается как то это решать, поэтому примет все что предложат, поторгуются, покривляются и схавают как миленькие.
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