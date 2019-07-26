Росія готова на поступки Україні щодо газу: ЗМІ оприлюднили несподівані дані

"Газпром" має намір продовжити на невеликий термін контракт на транзит газу з Україною, щоб виграти час для завершення будівництва обхідних маршрутів поставок.

Про це повідомляють джерела Reuters. У Кремлі розмірковують над річним контрактом.

"Україна шукає довгострокову 10-річну угоду. Для нас це не вигідно, річна угода підійшла б, щоб ми набралися сил і запустили всі ці "потоки" ("Північний Потік-2" і "Турецький потік")", - сказало одне із чотирьох джерел видання.

Джерело з Європейського Союзу і два інших російських джерела, знайомих з думкою "Газпрому", підтвердили Reuters позицію Москви. Газпром і Міненерго Росії відмовилися від коментарів виданню.

У матеріалі наголошується, що європейські союзники України підтримують бажання країни і далі залишатися транзитним маршрутом для російського газу в Європу. "Це залишає [Москві, - Ред.] мало можливостей для прориву", - сказано в новині Reuters.

"Газпром" готовий до поступок6 ЗМІ

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