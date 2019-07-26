Росія готова на поступки Україні щодо газу: ЗМІ оприлюднили несподівані дані

"Газпром" має намір продовжити на невеликий термін контракт на транзит газу з Україною, щоб виграти час для завершення будівництва обхідних маршрутів поставок.
Про це повідомляють джерела Reuters. У Кремлі розмірковують над річним контрактом.
"Україна шукає довгострокову 10-річну угоду. Для нас це не вигідно, річна угода підійшла б, щоб ми набралися сил і запустили всі ці "потоки" ("Північний Потік-2" і "Турецький потік")", - сказало одне із чотирьох джерел видання.
Джерело з Європейського Союзу і два інших російських джерела, знайомих з думкою "Газпрому", підтвердили Reuters позицію Москви. Газпром і Міненерго Росії відмовилися від коментарів виданню.
У матеріалі наголошується, що європейські союзники України підтримують бажання країни і далі залишатися транзитним маршрутом для російського газу в Європу. "Це залишає [Москві, - Ред.] мало можливостей для прориву", - сказано в новині Reuters.
"Газпром" готовий до поступок6 ЗМІ
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв допустив припинення російським "Газпромом" транзиту газу через Україну.
У відповідь на це член правління російського газового монополіста, начальник департаменту газового холдингу Сергій Коваль заявив, що "Газпром" вважає наразі неможливим укладення контракту на транзит газу з Україною на європейських умовах через відсутність у країні необхідних для цього структур.
Пізніше Росія заявила, що готова зберегти транзит газу через Україну після 2019 року, але тільки "на економічно рентабельних умовах".
"Нафтогаз" вже приступив до реалізації "плану Б", який передбачає компенсацію збитків через будівництво "Північного потоку-2".
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна хотіла б вирішити питання транзиту газу з Росією, контракт на який закінчується в кінці 2019 року, вже у вересні.
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